¿Cómo Saber Si Mi Hijo Quedó Registrado en la Beca Rita Cetina 2025? Estatus de Inscripción

La inscripción de la Beca Rita Cetina 2025 se encuentra abierta, por lo que muchos padres de familia que ya realizaron la solicitud de incorporación se preguntan cómo saber si su hijo ya quedó registrado y podrá recibir el apoyo económico. Acá te explicamos cómo confirmar el estatus.

Desde el 15 de septiembre comenzó el registro de la beca para alumnos de secundaria y debido al gran interés que existe en este programa, los solicitantes han presentado algunos problemas con la Llave MX, el SIGED o la CCT, y en una nota previa te decimos cómo resolver esas fallas y cómo hacer la solicitud paso a paso.

Recuerda que el último día de registro de la Beca Rita Cetina es el próximo martes 30 de septiembre 2025, por lo que es importante que si aún no has hecho la inscripción de tus hijos la hagas cuanto antes pues corres el riesgo de que se retrase tu oportunidad de obtener el apoyo de 1,900 pesos bimestrales.

¿Cómo saber si mi registro a la Beca Rita Cetina fue exitoso?

Una vez que finalices el proceso de inscripción en la página www.becaritacetina.gob.mx/, te deberá de aparecer el mensaje de "Tu solicitud ha sido registrada", lo cual quiere decir que tu información será revisada y validada para continuar con el proceso de asignación de la beca.

Ahí se recomienda descargar el comprobante de registro a la Beca Rita Cetina para tenerlo a la mano en caso de que te lo soliciten en los próximos procesos, que son la entrega de la tarjeta Bienestar y los pagos.

¿Cómo checar el estatus de registro de la Beca Rita Cetina?

Para saber que ya estás registrado en la Beca Rita Cetina de forma correcta, deberás volver a iniciar sesión en la página oficial y verificar en la bandeja de tutor, que ya se realizó la inscripción al programa.

En la sección de "Estudiante", aparecerá el folio, nombre del alumno y estatus del registro, que puede ser 'pendiente de validación' o 'registro exitoso'. En esta parte, también puedes hacer la inscripción de tu segundo hijo o hija para recibir 2,600 pesos al bimestre.

¿Cómo saber si ya estoy registrado en la Beca Rita Cetina?

Recuerda que si realizaste el registro el año pasado y ya recibiste algún depósito en tu tarjeta del Banco Bienestar, no es necesario que vuelvas a hacer la solicitud de incorporación al programa, ya que si intentas hacerlo te aparecerá el siguiente mensaje:

La CURP ingresada pertenece a una persona estudiante que ya cuenta con la Beca Rita Cetina. Su registro ya está completo por lo que no es necesario realizar algún otro registro.

Aquellas familias que ya son beneficiarias de la Beca Rita Cetina estarán recibiendo automáticamente su apoyo en el mes de octubre 2025, luego de que hubiera una pausa en los pagos por el periodo vacacional.

