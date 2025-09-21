¿Quiénes Hacen Registro Beca Rita Cetina del 22-28 de Septiembre 2025 para Pago de Hasta $3,300?

La Coordinación Nacional de Becas del Bienestar (CNBB) ha anunciado que sigue el registro de la Beca Rita Cetina durante esta semana; sin embargo, entre las dudas están si en este periodo también incluirán a estudiantes de primaria y preescolar, por ello, te decimos quiénes se inscriben del 22 al 28 de septiembre 2025 para el pago de hasta $3,300 pesos.

Al ser uno de los apoyos más esperados por la población en general, en N+ te hemos compartido información previa como si los solicitantes que se registren este mes cobrarán en octubre. Así como los problemas que pueden presentar al momento de realizar el proceso de inscripción.

Video: Cuando Abre el Registro de la Beca Rita Cetina en Coahuila en Septiembre del 2025

¿Cómo hacer el registro a Beca Rita Cetina para pago de hasta $3,300 pesos?

Para este periodo, las familias que cuenten con uno o más hijos en educación básica pueden realizar el registro de la Beca Rita Cetina, con lo que pueden obtener hasta $3,300 pesos en caso de que sean tres los menores inscritos en dicho nivel.

Esto se debe a que la beca Rita Cetina otorga $1,900 pesos, más $700 pesos por cada beneficiario extra.

Por ello, para hacer el registro se deben seguir estos pasos:

Registro de dos alumnos de secundaria

En caso de que sea la primera vez que registras a tus hijos a la Beca Rita Cetina, debes hacer el trámite desde el inicio que es generando una cuenta Llave MX, para eso debes hacer lo siguiente:

Ingresa a becaritacetina.gob.mx Da clic en crear cuenta Llave MX Escribe la CURP de la madre, padre o tutor Si la CURP es correcta, los datos personales se llenarán automáticamente Ingresa tu código postal y colonia Escribe tus medios de contacto, como celular y correo electrónico Crea una contraseña y guárdala Vuelve a ingresar a la página de registro de la Beca Rita Cetina Inicia sesión con tu cuenta Llave MX

Noticia relacionada: Últimos Días de Registro a Beca de Primaria 2025: Así Solicitas Apoyo para Niños de 6 a 12 Años

En la página de inicio aparecerán los datos precargados de la Llave MX y deberás subir el archivo de tu credencial del INE. Además, deberás escribir tu dirección completa y cargar el comprobante de domicilio. Una vez que hayas hecho esto deberás dar clic en "Guardar Registro" y continuar con la inscripción de tus hijos.

Da clic en "Registrar un estudiante"

Llena la información de la CURP y dar clic en "Validar"

Ahí se arrojarán los datos del Estudiante

Coloca la Clave del Centro de Trabajo (CCT) y dar clic en "Buscar"

Complementa la siguiente información: turno, grado y parentesco con el menor.

Para registrar al segundo hijo da clic en "Volver al inicio" y pulsa el botón "Registrar un estudiante"

Registro de segundo hijo a la Beca Rita Cetina

En caso de que uno de tus hijos ya cuente con la Beca Rita Cetina, ya solo deberás hacer el registro del segundo estudiante de secundaria, por lo que debes seguir estos pasos:

Ingresa a becaritacetina.gob.mx Inicia sesión con tu cuenta Llave MX, si no recuerdas tu usuario o contraseña, ahí te dará la opción para que puedas recuperarla. En la página de inicio, da clic en el botón de "Registrar un estudiante" Ingresa la CURP del segundo hijo que vas a registrar Coloca la Clave del Centro de Trabajo (CCT) y dar clic en "Buscar" Complementa la siguiente información: turno, grado y parentesco con el menor.

Video: Incorporación a la Beca Rita Cetina Para Alumnos de Secundaria: Esto Necesitas Saber

¿Quiénes pueden hacer registro de la Beca Rita Cetina del 22 al 28 de septiembre 2025?

El registro en línea para la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina en septiembre 2025 está dirigido a las y los estudiantes que ingresaron a secundaria pública en el actual ciclo escolar 2025-2026 y también para alumnos y alumnas de 2° y 3° grado que aún no tengan la beca.

El proceso se puede realizar des este 22 al 28 de septiembre, a través la página oficial www.becaritacetina.gob.mx, de manera abierta para todos los beneficiarios y 24 horas del día, 7 días de la semana, ya que no hay un horario ni calendario para inscripción.

El registro en línea debe realizarse por madres, padres o tutores. Para hacer el trámite hay que tener a la mano una identificación oficial, comprobante de domicilio y la CURP de quien hace el registro y de la o el estudiante(s).

El proceso incluye identificarse con la Llave MX, registrarse como madre, padre o tutor y, posteriormente, dar de alta a las y los estudiantes.

Historias recomendadas:

¿Qué Letras Toca Pago de Pensión Bienestar del 22 a 25 de Septiembre? Últimos Días de Calendario

Se Forma la Tormenta Narda en el Pacífico Mexicano: Trayectoria del Potencial Huracán

¿Mi Ropa Tiene Compuestos Tóxicos que me Podrían Hacer Daño?



DMZ