Se Forma la Tormenta Narda en el Pacífico Mexicano: Trayectoria del Potencial Huracán

La tormenta tropical Narda se formó este domingo 21 de septiembre a las 15:00 horas en el océano Pacífico, según confirmó la Comisión Nacional del Agua (Conagua). El fenómeno meteorológico presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora con rachas que alcanzan los 75 kilómetros por hora.

Conagua reportó que el centro de la tormenta se localiza a 390 kilómetros al sur-sureste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 440 kilómetros al sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán. El sistema se desplaza hacia el noroeste a una velocidad de 17 kilómetros por hora.

Video: Tormenta Tropical Narda se Forma en el Pacífico a 390 km de Zihuatanejo, Guerrero.

Las autoridades meteorológicas prevén que en las próximas 24 horas la tormenta incrementará el viento y oleaje en las costas de Michoacán, Colima y Jalisco.

Esta evolución del sistema representa una amenaza potencial para la navegación y actividades costeras en la región.

El pronóstico de precipitaciones indica lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en Michoacán. Para Oaxaca, específicamente en la zona este y costa, así como en el sur de Guerrero, se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros.

Las condiciones marítimas se verán afectadas significativamente en las costas de Oaxaca y Guerrero, donde se prevén vientos sostenidos de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora. El oleaje alcanzará alturas de 2.0 a 3.0 metros en estas mismas costas.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigilancia constante sobre la evolución de Narda mediante imágenes satelitales que muestran claramente la estructura ciclónica del sistema. Los pronósticos de trayectoria indican que el fenómeno continuará su desplazamiento hacia el noroeste en las próximas horas.

Las autoridades recomiendan a la población de los estados costeros del Pacífico mexicano mantenerse informada sobre la evolución del sistema tropical y seguir las indicaciones de Protección Civil.

La temporada de huracanes en el Pacífico oriental continúa activa con este nuevo desarrollo meteorológico.

