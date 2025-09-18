¿Fallas en Llave MX o CURP? Estos Problemas Dificultan Registro a Beca Rita Cetina en Sonora
La fecha para que concluya el registro de la Beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria vence el 30 de septiembre y es en línea.
Los únicos dos problemas que pueden ocasionar que un estudiante de secundaria no pueda registrarse en la beca Rita Cetina, es porque él o el padre o madre tiene un problema con el acta de nacimiento o la CURP, o porque la escuela no ha dado de alta al joven en el Sistema de Información y Gestión Educativa (Siged), aseguró Adrián Duarte Vega.
El titular en Sonora de la Coordinación Nacional de Becas del Bienestar, explicó que los problemas con la CURP o el acta de nacimiento se tiene que resolver personalmente en el Registro Civil.
Y en el caso que el estudiante no esté dado de alta en el Sistema de la Secretaría de Educación, es necesario acudir con el director del Plantel y pedir que sea registrado.
Que la niña o el niño o la mamá tengan alguna situación con la CURP y con el acta, para esto tienen que venir al registro civil y solicitar la regularización. Y la otra lo que les comentaba de la página de Siger de la Secretaría de Educación Pública, tienen que ir con la directora o director y preguntar.
La actualización de la LlaveMx puede ser otro problema que no deje registrar al estudiante
Otro problema que se puede tener es que no esté actualizada la LlaveMx, aquí si no pueden ingresar será necesario llamar al número 079 del Centro de Atención para el Bienestar para que les asesoren.
La Beca Rita Cetina es universal para todos los estudiantes de secundaria, son mil 900 pesos por familia, más 700 pesos extras por cada hijo extra inscrito; el registro se hace en línea y termina el 30 de septiembre.
¡Comenzó el periodo de registro a la Beca #RitaCetina para todas las y los estudiantes de secundaria en escuelas públicas! 🥳🤗— BecasBenito (@BecasBenito) September 18, 2025
Revisa aquí 👇 los requisitos y haz la solicitud para tus hijas e hijos en https://t.co/qqQEuqVc7Y pic.twitter.com/Yivpzjoj8g
con información de Gerardo Moreno.
ABM