Adulto Mayor de 84 Años se Cayó del Techo de su Casa en la Colonia Metalera, en Hermosillo

Un hombre de 84 años resultó lesionado al caer desde una altura aproximada de cuatro metros, mientras realizaba labores de mantenimiento en el techo de su vivienda, en la colonia Metalera, al oriente de Hermosillo.

El accidente ocurrió alrededor de las 11:50 de la mañana del jueves, cuando el adulto mayor identificado como Simón, perdió el equilibrio y cayó del techo hacia un desnivel que está a mayor profundidad del nivel del suelo del domicilio, dado lo inclinado del terreno.

El adulto mayor se golpeó fuertemente al caer de gran altura

El hombre refería fuertes dolores de columna lo que lo mantenía inmóvil, además de que al parecer presentaba una fractura de costilla del costado izquierdo y presentaba sangrado del oído izquierdo también.

Debido a la ubicación del domicilio, entre los callejones del cerro cercanos a las calles Iridio y Antimonio, fue necesaria la intervención de paramédicos de la Cruz Roja, agentes de la Policía Municipal y vecinos, quienes colaboraron en el rescate del adulto mayor para su traslado a recibir atención médica al hospital del IMSS.

con información de Roberto Bahena.

