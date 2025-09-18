Búsqueda de Objetivo Prioritario Ha Provocado Enfrentamientos Armados en Ures, Sonora: AMIC

Los recientes enfrentamientos que se han registrado en las inmediaciones de Ures corresponden a un operativo especial para la búsqueda y localización de un objetivo prioritario, señaló Carlos Alberto Flores.

El comisario general de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, AMIC, detalló que como resultado de esto, el sábado pasado, 13 de septiembre, hubo intercambio de disparos con armas de fuego y personal de la Guardia Nacional logró el aseguramiento de un vehículo y un fusil de asalto en el interior.

Agregó que tres días después elementos de la AMIC encabezaron una persecución por tierra, entre los poblados de San Rafael y Guadalupe, y tuvieron que solicitar apoyo aéreo.

Misma situación, se tuvo a la vista el vehículo, se reconoció a una persona de interés que tenemos en esa zona, se hizo una persecución, se hizo un intercambio de disparos, continuó la persecución a despoblado entre esos dos poblados, nuestro personal afortunadamente ileso, se solicitó apoyo por parte de aeronaves de la Fuerza Aérea, así como del helicóptero de la Policía Estatal de Seguridad Pública.

El operativo continuará hasta que se capture al objetivo prioritario: AMIC

Dijo que el operativo se mantendrá activo en el centro del estado, ya que se tiene evidencia de la presencia de ese objetivo prioritario.

Se continúa con diferentes estrategias para su localización, es un objetivo prioritario ahí en la región que es, lo tenemos ya plenamente identificado; hemos operado en Rayón precisamente en la búsqueda de esta persona y en otros poblados ahí cercanos de la región.

