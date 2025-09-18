Encuentran Cuerpo Calcinado Dentro de Vehículo Incendiado en Real del Alamito en Hermosillo

Un cuerpo humano calcinado fue localizado la noche del lunes 15 de septiembre a un costado de un vehículo que se incendió en la zona rural oriente de Hermosillo, en hechos ocurridos en el fraccionamiento Campestre Real del Alamito.

El Vicefiscal de Investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de Sonora, Jesús Francisco Moreno Cruz, señaló que de momento no se puede determinar el sexo de la víctima, la cual señala que estaba dentro del automóvil, aunque la información del primer respondiente indica que estaba a un costado del carro del lado del conductor.

En el interior se encontró un cuerpo carbonizado, en este momento todavía el Departamento de Periciales se encuentra procesando el hallazgo para poder determinar el sexo de la persona y si fue doloso o no fue doloso el tema del incendio de este vehículo.

El reporte atendido por la Policía Municipal señala que el reporte se generó a las 21:20 horas en el cruce de las calles Fernando Camou y De la Noria, donde encontraron un automóvil sedán, al parecer de la marca Volkswagen, consumido por el fuego, y a un lado de la puerta del conductor se hallaba el cadáver carbonizado de una persona cuya identidad no ha sido establecida.

Aún no se puede establecer si hubo violencia en el hallazgo del cuerpo calcinado

El Vicefiscal argumentó que los resultados de la necropsia tardan máximo tres días y por el momento el automóvil no ha arrojado algún dato de prueba, además de que debido a que el cuerpo estaba carbonizado no se puede establecer si hubo violencia.

“En este caso por la naturaleza del hallazgo que se encontraba carbonizada la persona, no se puede determinar en este momento hasta que no se identifique si el motivo del incendio del vehículo fue de manera dolosa o si tuvo que ver con alguna otra cuestión accidental”.

Reportero: Roberto Bahena N+

