Hombre Resulta Lesionado Tras Ser Atacado a Balazos Dentro de su Domicilio en Hermosillo

Un hombre de 57 años, identificado como Matías, resultó lesionado tras ser atacado a balazos la mañana del miércoles cuando se encontraba en el interior de su domicilio, en la colonia López Mateos, al sur de la ciudad de Hermosillo.

La agresión fue reportada al número de emergencias 9-1-1 alrededor de las 06:00 de la mañana, en una vivienda ubicada en calle Dalia, entre Pirul y Pitahaya Madura, donde reportaban a una persona lesionada, por lo que se activó el Código Rojo a dónde acudieron elementos de la Policía Municipal y Estatal como primeros respondientes.

En el lugar, el afectado indicó a los agentes preventivos, que a su casa llegaron personas desconocidas quienes ingresaron al inmueble durante la madrugada y lo agredieron físicamente y con disparos de arma de fuego, logrando impactarlo para después darse a la fuga sin que fueran detenidos.

Hombre lesionado se encuentra bajo atención médica y con resguardo policial

Al verlo lesionado, los oficiales pidieron apoyo de paramédicos de la Cruz Roja, quienes lo trasladaron al Hospital General del Estado a recibir atención de urgencia, donde permanece bajo atención médica y con resguardo policial.

Asimismo, al lugar acudieron elementos de la AMIC y Servicios Periciales para procesar la zona y buscar evidencias para integrar la carpeta de investigación.

Reportero: Roberto Bahena N+

JGMR