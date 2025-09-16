Ataque Armado Deja Herida a una Mujer en Colonia Villa del Real, en Hermosillo

Una mujer resultó herida de bala la noche del lunes 15 de septiembre, en la colonia Villa del Real, al norponiente de Hermosillo, luego de que dos sujetos abrieron fuego en su contra cuando se encontraba en compañía de su pareja.

El ataque ocurrió después de las 20 horas, en la calle Del Anis y De la Canela, donde la afectada se encontraba sentada en un sillón por fuera de un domicilio, junto a Wilber "N", de 20 años de edad, cuando llegaron dos sujetos.

Las personas dispararon en repetidas ocasiones, pero la víctima sufrió solamente una lesión en la pierna izquierda causada por proyectil de arma de fuego, herida de menos de 15 días en sanar y que no pone en riesgo su vida.

Activan Código Rojo tras las detonaciones de arma de fuego

Tras la agresión, se activó el Código Rojo, por lo que arribaron elementos de la Policía Estatal como primeros respondientes, así como de la Policía Municipal y elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal.

Personal de servicios periciales procesaron la zona donde encontraron varios casquillos percutidos de arma corta, los cuales fueron asegurados como evidencia para las investigaciones.

con información de Roberto Bahena.

ABM