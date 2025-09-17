Encuentran Cuerpo en Estado de Descomposición Dentro de Empresa de Telefonía en Hermosillo

El cuerpo sin vida de un hombre en avanzado estado de descomposición fue localizado la mañana del miércoles en el interior de unas instalaciones de una empresa de telefonía, ubicadas en las calles Lagos de Moreno y Ocotlán, en la colonia Café de Combate, al oriente de Hermosillo.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 08:00 horas, luego de que trabajadores de un taller vecino reportaron olores fétidos y, al asomarse por el cerco, observaron al hombre tirado en el lugar. Elementos de la Policía Municipal del unidad E-248 acudieron como primeros respondientes, quienes encontraron el cadáver.

Presunta manipulación de cableado acabó con la vida del sujeto

Al parecer el sujeto habría fallecido durante el pasado fin de semana, aparentemente electrocutado al manipular el cableado, ya que las cuchillas del transformador de la subestación que alimenta al inmueble se encontraban botadas. Las instalaciones permanecieron cerradas durante las festividades patrias, lo que habría retrasado el descubrimiento.

Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado procesaron la escena en busca de indicios, mientras que personal del Servicio Médico Forense trasladó el cuerpo para realizar la necropsia de ley, con la cual se determinarán las causas exactas del deceso.

