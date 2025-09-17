Hombre de 50 Años Fue Atacado a Balazos en Colonia La Metalera de Hermosillo

Un hombre de 50 años de edad resultó lesionando, luego de que fue agredido por sujetos desconocidos que lo atacaron con armas de fuego en la colonia La Metalera, al oriente de la ciudad.

El hecho ocurrió poco antes de las 10:00 de la noche, en la vivienda ubicada en la calle Del Estroncio, entre Del Uranio y Del Platino, cerca de la entrada a dicha colonia, en donde reportaron el hecho violento por lo que se activó el Código Rojo.

La víctima, identificada como Juan, vestía al momento del ataque una camiseta verde y pantalón guinda, mismo que presentó múltiples heridas, por lo que se requirió el apoyo de socorristas de la Cruz Roja, quienes luego de los primeros auxilios, lo llevaron de inmediato a un hospital a recibir atención.

El lugar que fue acordonado por la Policía Preventiva y fue procesado por personal de Servicios Periciales, quienes aseguraron varios casquillos percutidos que ayudarán en las investigaciones correspondientes.

Hombre atacado a balazos dentro de su domicilio en Hermosillo

En hechos aislados, un hombre de 57 años resultó lesionado al ser atacado a balazos el miércoles cuando se encontraba en el interior de su domicilio, en la colonia López Mateos, de Hermosillo.

La agresión fue reportada alrededor de las 06:00 de la mañana, donde reportaban a una persona lesionada.

En el lugar, el afectado indicó a los agentes preventivos, que a su casa llegaron personas desconocidas quienes ingresaron al inmueble durante la madrugada y lo agredieron físicamente y con disparos de arma de fuego, logrando impactarlo para después darse a la fuga sin que fueran detenidos.

