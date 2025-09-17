Sujeto Detenido por Golpear y Lesionar a su Compañero de Trabajo en Hermosillo
N+
Un sujeto de 54 años fue detenido luego de golpear y lesionar a su compañero de trabajo por rencillas personales por fuera de un mercado en la colonia Sahuaro Indeco de Hermosillo, Sonora.
José Guadalupe “N”, de 54 años de edad, fue detenido por elementos de la Policía Preventiva Municipal, luego de que le propinó una golpiza y lesionó a su compañero de trabajo por rencillas personales.
La agresión ocurrió alrededor de las 11:30 de la noche del martes, por fuera de un mercado ubicado en las calles Saturnino Campoy, entre Solidaridad y Uno, de la colonia Sahuaro Indeco.
La víctima, de 45 años, dijo a los policías que tuvo una discusión con su compañero, quien de manera intempestiva lo atacó a golpes en distintas partes del cuerpo y posteriormente lo derribó al suelo.
El agresor estrelló la cabeza de su compañero con el pavimento
Una vez tendido en el piso, lo pateó y le sujetó la cabeza para estrellarla contra el pavimento en repetidas ocasiones, por lo que en cuanto pudo zafarse pidió ayuda al número de emergencias 9-1-1.
El presunto agresor fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público para su investigación, por el delito de lesiones; mientras que el afectado fue llevado a un hospital para su atención médica.
Reportero: Roberto Bahena N+
JGMR