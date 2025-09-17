Sujeto Detenido por Golpear y Lesionar a su Compañero de Trabajo en Hermosillo

José Guadalupe “N”, de 54 años de edad, fue detenido por elementos de la Policía Preventiva Municipal, luego de que le propinó una golpiza y lesionó a su compañero de trabajo por rencillas personales.

La agresión ocurrió alrededor de las 11:30 de la noche del martes, por fuera de un mercado ubicado en las calles Saturnino Campoy, entre Solidaridad y Uno, de la colonia Sahuaro Indeco.

La víctima, de 45 años, dijo a los policías que tuvo una discusión con su compañero, quien de manera intempestiva lo atacó a golpes en distintas partes del cuerpo y posteriormente lo derribó al suelo.

El agresor estrelló la cabeza de su compañero con el pavimento

Una vez tendido en el piso, lo pateó y le sujetó la cabeza para estrellarla contra el pavimento en repetidas ocasiones, por lo que en cuanto pudo zafarse pidió ayuda al número de emergencias 9-1-1.

El presunto agresor fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público para su investigación, por el delito de lesiones; mientras que el afectado fue llevado a un hospital para su atención médica.

Reportero: Roberto Bahena N+

Historias recomendadas:

JGMR