Vinculan a Proceso a Empleados de Centro de Adicciones por la Muerte de un Hombre en Hermosillo

Por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado con ventaja, cometido en agravio de Pedro Óliver, dos empleados de un centro de rehabilitación, Moisés Guillermo “N” y Francisco Javier “N”, fueron vinculados a proceso.

Noticia Relacionada: Investigan Muerte de Hombre Trasladado a Cruz Roja por Trabajadores de Centro de Rehabilitación

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que en la carpeta de investigación se establece que, cerca de las 03:00 de las tardes del 09 de septiembre pasado, ambos sujetos arribaron en un vehículo blanco a un domicilio de la colonia Haciendas del Sur, en compañía de más personal del centro.

Empleados golpearon a víctima y rociaron gas lacrimógeno para someterlo

Cuando estaban en el interior de la casa, presuntamente golpearon a la víctima con un bastón, le aplicaron gas lacrimógeno y lo sometieron en el suelo, superándolo en número de agresores.

Esto al parecer le provocó que no pudiera respirar, por lo que lo llevaron a Luis Encinas y De las Américas, de la colonia San Benito, en las instalaciones de la Cruz Roja, a donde llegó ya sin vida.

Sin embargo, el dictamen del Servicio Médico Forense fue que la causa de la muerte fue por hemorragia interna y politraumatismo, derivado de las lesiones provocadas durante la agresión.

Asimismo, al momento de que la Policía Municipal los detuvo en las instalaciones de la Cruz Roja, se le aseguraron como evidencias un bastón negro, gas lacrimógeno y el vehículo blanco.

Ante los medios de prueba en la continuación de la audiencia inicial, el juez dictó la vinculación a proceso por homicidio calificado con ventaja, con un plazo de tres meses para las investigaciones complementarias y prisión preventiva como medida cautelar.

Historias Recomendadas:

con información de Roberto Bahena.

ABM