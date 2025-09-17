Detienen a Presunto Funcionario por Chocar Vehículo Oficial e Intentar Huir, en Hermosillo
El presunto funcionario que conducía un vehículo oficial de la Comisión Estatal de Búsqueda, chocó cuatro vehículos en el Centro de Gobierno, no sin antes pretender huir del lugar, pero fue detenido.
Luego de chocar cuatro vehículos, dos de ellos en sentido contrario, el conductor de un pick up de uso oficial de la Comisión de Búsqueda del Estado de Sonora, fue detenido por elementos del Departamento de Tránsito.
Alrededor de las 09:00 de la mañana del miércoles, el presunto funcionario circulaba de sur a norte por la calle Comonfort y De la Cultura, cuando rozó a un taxi y posteriormente dañó la parte trasera izquierda de una camioneta blanca.
Al ver la situación, pretendió darse a la fuga en sentido contrario por la Comonfort, pero impactó a una camioneta negra y un sedán gris que hacían fila para pasar justo bajo el puente del Centro de Gobierno.
Después de chocar contra cuatro autos en Centro de Gobierno, el funcionario intentó darse a la fuga
Testigos de los hechos indicaron que el conductor no tenía la intención de detenerse, por lo que fue sometido por los presentes y, una vez llegado personal de Tránsito Municipal, quedó asegurado.
En el sitio se atendieron a tres personas por parte de paramédicos de la Cruz Roja, una de ellas debido a problemas con la presión y las otras dos por golpes leves.
Asimismo, debido que se cerró el carril de circulación de norte a sur de la Comonfort, se hizo un caos vial en la zona del Centro de Gobierno, uno de los puntos más congestionados en Hermosillo.
con información de Roberto Bahena.
ABM