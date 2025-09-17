Vivienda en Empalme se Incendia por Corto Circuito en el Refrigerador; Dejó Dos Personas Heridas

Un incendio registrado la madrugada del miércoles 17 de septiembre, en una vivienda de la colonia Infonavit Guadalupe, en el sector conocido como “La Herradura” o “Caracol”, del municipio de Empalme, dejó a dos personas con quemaduras y heridas lacerantes.

La Comisión Nacional de Emergencias y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad Rielera, acudieron al lugar y trabajaron en conjunto para controlar las llamas.

Noticia Relacionada: Camión de Transporte Urbano se Incendió Totalmente Frente al IMSS, en Hermosillo

Asimismo, paramédicos de la Cruz Roja y de la propia Comisión Nacional de Emergencias atendieron a los lesionados, identificados como Silvano de 65 años e Iván Alejandro de 24, quienes fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica especializada.

De acuerdo con los primeros indicios, el siniestro se habría originado por un corto circuito en el refrigerador de la vivienda, pero por fortuna el incendio fue controlado sin que el fuego se expandiera y provocara daños en las viviendas cercanas.

El sobrecalentamiento de extensión eléctrica provocó incendio en colonia Independencia en Empalme, Sonora

Dos menores resultaron con quemaduras, un bombero trasladado a un hospital y un adulto mayor atendido por hipertensión arterial, fue el saldo de un fuerte incendio en el municipio de Empalme.

Alrededor de las 21:30 horas del domingo 14 de septiembre, ocurrió el siniestro en una vivienda ubicada sobre la calle Independencia, entre las calles 5 y 6 de la colonia Ortiz Rubio, la cual quedó con pérdidas totales.

Los primeros reportes indican que el incendio fue originado por el sobrecalentamiento de una extensión eléctrica de uso común.

Paramédicos de Cruz Roja atendieron a los dos menores con quemaduras de primer grado, mientras que un adulto mayor recibió atención médica por hipertensión.

Historias Recomendadas:

con información de Roberto Bahena.

ABM