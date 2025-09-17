Policía Estatal es Herido en un Enfrentamiento Armado tras Persecución en Empalme, Sonora

Una persecución que derivó en enfrentamiento armado dejó como saldo a un joven agente de la Policía Estatal lesionado y a una persona detenida la tarde del martes, en el fraccionamiento Villa Dorada II, de Empalme.

El hecho se registró poco después de las 16:00 horas sobre la calle Zirconia, cuando un civil que huía en un automóvil sedán, color gris, perdió el control debido al exceso de velocidad y terminó impactándose contra un domicilio.

Reportes oficiales indican que el Policía Estatal se encuentra fuera de peligro

Durante el operativo, uno de los elementos estatales, de 25 años de edad, resultó herido por proyectiles de arma de fuego, presuntamente con lesiones en la pelvis y en la cabeza; sin embargo, los reportes preliminares indican que se encuentra fuera de peligro.

El conductor involucrado fue asegurado en el sitio y quedó a disposición del Ministerio Público.

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Policía Municipal y de la AMIC para brindar apoyo, mientras que personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado se hizo cargo del procesamiento de la escena.

