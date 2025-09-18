Joven de 17 Años es Baleado en Ataque Armado en Fraccionamiento Real del Campestre, en Cajeme

Un joven de 17 años, identificado como Kevin, resultó lesionado por proyectiles de arma de fuego durante un ataque armado, ocurrido la noche del miércoles en el fraccionamiento Real del Campestre, en Ciudad Obregón.

La agresión se registró alrededor de las 20:40 horas, en el cruce de las calles Lázaro Cárdenas y Del Toro, a donde acudieron elementos de la Policía Municipal, Marina y Policía Estatal, luego de la activación del Código Rojo por detonaciones.

Sujetos armados dispararon directamente contra el joven y se dieron a la fuga

Testigos en el lugar de los hechos indicaron a las autoridades que llegaron sujetos armados, quienes abrieron fuego de forma directa en contra la víctima para después darse a la fuga con rumbo desconocido, sin que fueran detenidos.

Ante la premura de las lesiones, familiares subieron al menor a un vehículo particular, para trasladarlo de inmediato a un hospital a recibir atención médica de urgencia, por lo que al llegar los oficiales no estaba el lesionado, pero acordonaron la zona para su procesamiento por parte de periciales, además de que iniciaron un operativo de búsqueda de los agresores, pero no sé reportan detenidos.

Historias Recomendadas:

con información de Roberto Bahena.

ABM