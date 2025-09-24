Apoyo Bienestar de Hombres y Mujeres Da 100 Mil Pesos: Qué Necesitas y Días de Registro en 2025

En plenos días de pago, el apoyo de Bienestar para hombres y mujeres que da un pago de más de 100 mil pesos al año está por abrir un nuevo registro en octubre 2025, por eso acá te decimos qué días habrá inscripciones y la lista de documentos que necesitas para poder entrar al programa social en México.

Durante el mes de septiembre uno de los registros que más atrajo la atención fue el apoyo Bienestar de 200 mil pesos para hombres y mujeres de 18 a 64 años de edad, por eso en una nota te dijimos los requisitos, lugares para pedir la ayuda económica y la fecha en que salen los resultados.

Video: Becas y Pensiones del Bienestar: Esto Dijo Sheinbaum en Primer Informe de Gobierno

¿Qué apoyo Bienestar da más de 100 miles pesos en 2025?

El apoyo que brinda esta cantidad de dinero de forma anual es el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, el cual aplica para jóvenes que no estudian ni trabajan en México y desean incorporarse al ámbito laborales.

Nota relacionada: Bienestar lo Hace Oficial: Este Apoyo Abre Registro en Octubre 2025 para Pago de Más de $8000

En este 2025, Jóvenes Construyendo el Futuro da un pago mensual de 8,480 pesos durante 12 meses; al año son 101 mil 760 pesos. Además todos los hombres y mujeres que formen parte del programa van a contar con seguro social por parte del IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social).

¿Qué días hay registro al apoyo Bienestar para hombres y mujeres de 100 mil pesos en octubre 2025?

El registro al programa Bienestar de Jóvenes Construyendo el Futuro inicia este miércoles 1 de octubre 2025 y estará abierto hasta que se agoten todas las plazas disponibles. Hay que recordar que durante las inscripciones hay localidades que tienen más lugares que otras, por eso acá te dejamos el mapa de focalización, para que puedas ver cuántos espacios disponibles hay por municipio en octubre.

Para hacer el registro al programa hay que entrar al siguiente link: https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx. Los solicitantes deben inscribirse y después postularse al centro de trabajo que más les interese y se encuentre con cupos disponibles en octubre 2025.

Video: Lanzan Advertencia por Bonos Falsos y Fraudes en Programas del Bienestar Puebla

Requisitos y documentos para registrarse al apoyo Bienestar para hombres y mujeres de 100 mil pesos en octubre 2025

Para todas las personas que deseen inscribirse al apoyo Bienestar de 100 mil pesos, a continuación te dejamos las condiciones que se deben cumplir y la lista de documentos que se deben tener a la mano para solicitar la ayuda:

Tener entre 18 y 29 años al momento de postularse a la actividad de capacitación.

Identificación oficial vigente.

CURP.

Comprobante de domicilio (luz, agua, predial o teléfono) no mayor a 3 meses de haber sido expedido.

Inscribirse en la Plataforma Digital del programa por cuenta propia o con asistencia de personal autorizado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), proporcionando la información requerida en el formulario de registro.

Bajo protesta de decir verdad, declarar no estar trabajando ni estudiando al momento de registrarse en el programa.

Fotografía con el rostro descubierto, sin ediciones ni modificaciones, sosteniendo la ficha de registro proporcionada por el programa.

Aceptar los términos de la carta compromiso donde accede a cumplir con las Reglas de Operación y otras disposiciones que le apliquen como participante del Programa.

Las personas extranjeras deberán presentar el documento oficial vigente que acredite su estancia legal en el país expedido por las autoridades migratorias correspondientes.

Nota relacionada: Nuevo Apoyo para Mujeres Da 12 Mil Pesos: ¿Quiénes Pueden Registrarse al Programa de Bienestar?

Con toda esta información, los hombres y mujeres de 18 a 29 años de edad que quieran entrar al apoyo Bienestar de más de 100 mil pesos, deben hacer su registro desde el 1 de octubre 2025, para que puedan alcanzar el centro de trabajo que desean.

Historias recomendadas: