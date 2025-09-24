¿Por Qué No Puedo Retirar Dinero de Mi Tarjeta Bienestar? Esta Falla Podría Tener Tu Plástico

La tarjeta del Banco Bienestar es utilizada por millones de beneficiarios de los programas sociales y de vez en cuando algunos suelen presentar problemas para cobrar, por lo que se preguntan por qué no pueden retirar su dinero. Por ello, acá te explicamos qué falla podría estar presentando el plástico y cómo se soluciona este bloqueo.

Estamos en los últimos días de pago de la Pensión Bienestar de septiembre 2025 para adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras, y algunos han reportado problemas a la hora de sacar su apoyo económico.

¿No puedes retirar dinero de la tarjeta del Bienestar?

Existen diferentes razones por las cuales no puedes sacar dinero de la tarjeta del Banco Bienestar y aquí te decimos algunos de los problemas más frecuentes que pueden presentarse a la hora del retiro de efectivo:

Bloqueo de la tarjeta Bienestar

En caso de que hayas ingresado mal tu NIP varias veces, ya sea en el cajero del Bienestar o en otro banco, tu medio de pago de los programas sociales se bloqueará automáticamente por seguridad.

Falta de fondos

Si en tu cuenta del banco no tienes la cantidad de dinero que solicitaste retirar, el cajero no te dará el efectivo que deseas, por lo que se recomienda que antes de intentar sacar dinero verifiques tu saldo.

Problemas de conexión

Algunas veces pueden presentarse fallas en la comunicación entre el Banco del Bienestar y otras instituciones bancarias, por lo que es posible que no te permita retirar dinero en ese momento. Se recomienda acudir directamente a los cajeros del Bienestar o esperar a que se solucione esta falla.

¿Qué hacer si se bloqueó mi tarjeta Bienestar?

En caso de que te hayas equivocado al ingresar el NIP de tu tarjeta del Bienestar, y ésta se haya bloqueado, dejándote sin posibilidad de retirar dinero del cajero, no tienes nada de qué preocuparte, ya que se desbloqueará automáticamente 48 horas después.

Es importante respetar este tiempo de bloqueo, ya que si lo intentas antes de este lapso podría volver a bloquearse y reiniciarse las 48 horas de espera. En caso de que tengas dudas puedes llamar a la Línea del Banco del Bienestar, que es el número 800-900-2000, para que un asesor te brinde atención personalizada.

