¿No Hiciste Registro a Apoyo Madres Solteras Trabajadoras 2025? Estas Personas Faltan de Trámite

Hace unas semanas se llevó a cabo el registro para solicitar el apoyo a Madres Solteras Trabajadoras de la Pensión Bienestar 2025 y debido a que el trámite no se realizó en todo el país, acá te decimos qué personas faltan de inscribirse en el programa social.

Fue a finales de agosto cuando la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes anunció el inicio de registro a la Pensión Madres Trabajadoras Bienestar 2025, por eso en una nota te dijimos las fechas, requisitos y lugares en el que estaban los módulos para hacer la solicitud.

Video: Becas y Pensiones del Bienestar: Esto Dijo Sheinbaum en Primer Informe de Gobierno

¿Qué personas faltan de registro al apoyo para madres madres solteras Bienestar 2025?

Las personas que aún no logran registrarse al apoyo para madres trabajadoras en 2025 son todas las mujeres que viven en los siguientes estados de México:

Ciudad de México Campeche Estado de México Aguascalientes Chiapas Coahuila Colima Guanajuato Morelos Nuevo León Puebla Querétaro Quintana Roo Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Yucatán

Nota relacionada: Apoyo Bienestar de Hombres y Mujeres Da 100 Mil Pesos: Qué Necesitas y Días de Registro en 2025

¿Habrá nuevo registro para el apoyo a madres trabajadoras Bienestar 2025?

De momento ni Ariadna Montiel Reyes ni la página oficial de Bienestar han anunciado la apertura de un nuevo registro al apoyo para madres solteras. De cualquier forma, se espera que alguna inscripción de pensiones se abra en noviembre 2025, aunque se tendrá que esperar la confirmación oficial.

Cabe recordar que la Pensión de Madres Trabajadoras ofrece un dos tipos de apoyo económico. Por un lado brinda un pago bimestral de mil 650 pesos por cada niña o niño de máximo 4 años. El segundo es un depósito cada dos meses de 3 mil 720 pesos por cada niño con discapacidad de máximo 6 años.

Nota relacionada: Nuevo Apoyo para Mujeres de 18 a 64 Años Inicia Registro Hoy: Cuánto Dan, Fechas y Requisitos

Mientras estamos a la espera de alguna información oficial con respecto al próximo registro del apoyo a madres solteras trabajadoras Bienestar, en 2025 las personas que ya son beneficiarias al programa social van a cobrar en noviembre el último pago del año de pensiones.

Historias recomendadas: