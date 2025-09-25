Nuevo Apoyo para Mujeres de 18 a 64 Años Inicia Registro Hoy: Cuánto Dan, Fechas y Requisitos

Está por termina el mes, pero un nuevo apoyo económico para mujeres de 18 a 64 años de edad inició registro este jueves 25 de setiembre 2025, por eso acá te decimos qué días se puede hacer el trámite, cuánto dan de ayuda, los requisitos y el link para hacer la preinscripción al programa, que otorga una tarjeta de color morada.

Durante los primeros días del mes te dimos a conocer el apoyo para hombres y mujeres de 200 mil pesos, por eso en una nota te dijimos dónde ir a hacer el trámite. De igual forma, otra programa que está por abrir inscripciones en octubre 2025 es uno que da 100 mil pesos.

¿Cuánto da el nuevo apoyo económico para mujeres de 18 a 64 años en 2025?

El nuevo apoyo para mujeres que inició etapa de pre-registro en línea es la Tarjeta Violeta Guanajuato 2025, que da un pago único de 2 mil pesos a todas las personas del sexo femenino que vivan en la capital de dicha entidad.

Es importante aclarar que la convocatoria y las reglas de operación hacen énfasis en que el pago único se remite únicamente al 2025, lo cual dejar abierta la posibilidad de que en el 2026 se incremente la cantidad de dispersiones por beneficiaria.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar el nuevo apoyo para mujeres de 18 a 64 años?

Todas las mujeres del municipios de Guanajuato que quieran hacer registro a la Tarjeta Violeta 2025, deben cumplir con las siguientes condiciones y documentos para hacer la inscripción:

Realizar el preregistro en línea en la página del Municipio de Guanajuato de IMAIM. Link de registro: imaim.guanajuatocapital.gob.mx. Original y copia simple legible para cotejo de identificación oficial vigente, que acredite el domicilio en el municipio de Guanajuato, Guanajuato. Copia simple legible de Clave Única de Registro de Población (CURP). Original y copia simple legible para cotejo de comprobante de domicilio, pudiendo ser éste de luz o agua, no mayor a 3 meses de antigüedad, en su caso, original de la constancia de residencia expedida por la Secretaría del Ayuntamiento. Solicitud elaborada de ingreso al programa Formato FIMAIM-01-2025). Aviso de Privacidad, firmado de manera autógrafa (Formato FIMAIM-04-2025). Carta de Agradecimiento. (Formato FIMAIM-05-2025). Carta Protesta de Decir Verdad (Formato FIMAIM-06-2025). Formato elaborado (FIMAIM-A-2025)

¿Qué días hay registro al apoyo para mujeres de 18 a 64 años en septiembre 2025?

Luego de encabezar la sesión ordinaria de Ayuntamiento Número 25 en la ciudad de Guanajuato, Samantha Smith dio a conocer que el preregistro en línea a la Tarjeta Violeta se podrá realizar durante los siguientes tres días:

Jueves 25 de septiembre 2025

Viernes 26 de septiembre 2025

Lunes 29 de septiembre 2025

Una vez concluida la etapa de pre-registro, el segundo paso para solicitar el apoyo para mujeres de 18 a 64 años será entregar los documentos solicitados en los requisitos el 10 y 13 de octubre 2025 en la siguiente dirección: Unidad Deportiva Juan José Torres Landa ubicada en Calle Ninguno S/N, Noria Alta, 36050 Guanajuato, Gto., de las 09:00 a las 18:00 horas. Los resultados de la Tarjeta Violeta Guanajuato serán publicado el 7 de noviembre.

