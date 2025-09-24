Mañana Inicia Registro a la Tarjeta Violeta 2025: ¿Quién Puede Inscribirse? Fechas y Requisitos

Después de mucho tiempo de espera, por fin se dio a conocer el inicio del registro a la Tarjeta Violeta Guanajuato 2025, por eso, acá te decimos qué días hay inscripciones en septiembre y cuáles son los requisitos para aplicar al apoyo económico que brinda la presidenta municipal, Samantha Smith, en conjunto con el Consejo Directivo del Instituto Municipal de Atención Integral de las Mujeres (IMAIM).

Recordemos que en el mes de enero se realizó el registro a la Tarjeta Violeta Bienestar en el estado de Guerrero, por eso en una nota te dijimos dónde hubo inscripciones y cómo saber si fuiste aceptada al programa social.

Por si fuera poco, en CDMX también se lanzó una Tarjeta Violeta que brinda un apoyo de hasta 15 mil pesos, por eso anteriormente ya te mostramos cómo y donde solicitar la ayuda en la Ciudad de México.

¿Qué días hay registro a la Tarjeta Violeta Guanajuato 2025?

Luego de encabezar la sesión ordinaria de Ayuntamiento Número 25 en la ciudad de Guanajuato, Samantha Smith dio a conocer que el registro a la Tarjeta Violeta 2025 se podrá realizar durante los siguientes tres días:

Jueves 25 de septiembre 2025

Viernes 26 de septiembre 2025

Lunes 29 de septiembre 2025

Es importante aclarar que para esta primera inscripción se aprobaron cinco millones de pesos, que serán distribuidos a 2,500 mujeres que residan en el estado de Guanajuato.

¿Cuáles son los requisitos de la Tarjeta Violeta Guanajuato?

Pese a que aún no se publican las reglas de operación de la Tarjeta Violeta, Samantha Smith señaló que para el registro de septiembre 2025 las solicitantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

Residir en Guanajuato Capital Ser mujer con 18 años de edad en adelante No formar parte de la Tarjeta Rosa Guanajuato ni contar con ningún otro apoyo de nivel federal. Presentar carta de protesta de decir verdad donde las mujeres aseguren que no reciben ningún otro apoyo económico por parte del Gobierno estatal o federal.

Se espera que durante las próximas horas se lance la convocatoria de la Tarjeta Violeta 2025 en Guanajuato. Se espera que el registro se pueda hacer en línea, en un link que la autoridades darán a conocer a lo largo de este jueves 25 septiembre.

