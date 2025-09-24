¿Habrá Entrega de Tarjetas Beca Rita Cetina en Octubre 2025? Así Checas Cuándo te Toca Recoger

Sigue abierto el registro a la Beca Rita Cetina en septiembre para alumnos de secundaria en México, pero los que ya se inscribieron en línea quieren saber cuándo inicia la entrega de Tarjetas del Bienestar, por eso acá te decimos habrá dispersión en octubre 2025 y cómo checar la fecha y hora en que te toca recoger tu medio para cobrar al apoyo económico de al menos 1,900 pesos.

Para tratar de resolver todas las dudas generadas respecto a estas Becas para el Bienestar, en una nota ya te dijimos cómo inscribirse a la Beca Rita Cetina en septiembre 2025, cuándo inicia el registro para primaria y cómo saber si ya estás registrado en el apoyo para estudiantes de escuelas públicas de secundaria.

¿Habrá entrega de tarjetas Beca Rita Cetina en octubre 2025?

Por ahora, el titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), Julio León, aún no da a conocer las fechas y meses en que habrá entrega de tarjetas Bienestar, pero por ahora se mantiene abierta la posibilidad de que la dispersión comience en el antepenúltimo mes del año.

Para que se confirme o desmienta esta posibilidad, habrá que estar atentos a todo lo que publique Julio León a través de sus redes sociales o lo que pueda anunciar Mario Delgado, titular de la SEP, en las mañaneras de Claudia Sheinbaum durante los próximos días.

¿Cómo saber cuánto te toca entrega de Tarjeta Bienestar de Beca Rita Cetina 2025?

Si hiciste un registro exitoso a la Beca Rita Cetina en septiembre, la forma más fácil de saber cuándo entregan las Tarjetas del Bienestar es acercándote a la escuela en la que estudia tu hijo y preguntar cuándo se va a realizar la Asamblea Informativa en la que realizará la dispersión de plásticos.

Otra opción para saber la fecha y horario en que te toca recoger tu tarjeta Beca Rita Cetina es en línea, a través del Buscador de Escuelas. Solo debes seguir estos pasos:

Ingresa a www.buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/escuelas. Escribe la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de tu escuela. Da clic en "Buscar CCT". La plataforma te dará la fecha en que será la asamblea para que acuda a recoger tu Tarjeta del Banco del Bienestar.

Es importante aclarar que para conocer la fecha en que toca entrega de tarjeta Beca Rita Cetina en línea, el buscador de escuelas debe actualizarse, ya que durante todo lo que queda de septiembre 2025 solamente se hacen Asambleas Informativas para hacer el registro al programa universal.

