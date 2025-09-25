Inicia Registro de Vivienda para el Bienestar 2025: Fechas, Módulos y Requisitos de CONAVI

Hoy inició un nuevo registro de Vivienda para el Bienestar 2025 de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) y acá te decimos todos los detalles de la inscripción de la segunda etapa como las fechas, dónde hay módulos y cuáles son los requisitos.

Hace solo unos días terminó la segunda parte del proceso de entrada al programa para las personas que fueron preseleccionadas en la primera etapa, y ahora toca el turno para que más interesados realicen su trámite de incorporación.

El Programa Vivienda para el Bienestar 2025 de CONAVI busca garantizar el derecho a una vivienda digna a familias de bajos ingresos otorgando casas o departamentos a precios accesibles, dando prioridad a mujeres jefas de hogar, adultos mayores, población indígena, personas con discapacidad y habitantes de zonas prioritarias.

¿Dónde hay módulos de registro de Vivienda para el Bienestar 2025?

Las inscripciones al programa de CONAVI se realizarán de forma presencial en los 52 módulos habilitados para la segunda etapa de registro, los cuales se encuentran en alguno de los siguientes estados de México:

Baja California Sur

Sonora

Sinaloa

Nayarit

Durango

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Zacatecas

San Luis Potosí

Guanajuato

Colima

Michoacán

Guerrero

Estado de México

Morelos

Hidalgo

Puebla

Tlaxcala

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Chiapas

Para ubicar el más cercano a tu domicilio, debes ingresar al siguiente enlace: https://sistemaintegral.conavi.gob.mx:81/pvb/. Ahí debes buscar el mapa para conocer la ubicación de los módulos de registro de Vivienda Bienestar 2025.

Fechas del registro CONAVI Vivienda para el Bienestar 2025

Los interesados en hacer su registro al programa de CONAVI para conseguir una vivienda a precio accesible deberán hacer su solicitud directamente en el módulo de su municipio del 25 de septiembre al 2 de octubre 2025.

Sin embargo, no te confíes ya que todos los módulos cuentan con distintas fechas de atención, por lo que primero debes de verificar qué días será el registro en la sede más cercana a tu domicilio.

¿Cuáles son los requisitos de Vivienda Bienestar 2025?

Las personas que deseen hacer su registro para solicitar el apoyo a la Vivienda Bienestar de CONAVI, deben cumplir con los siguientes requisitos fundamentales para ser considerados como posibles beneficiarios:

Tener 18 años o más. Ingreso familiar no mayor a 2 salarios mínimos. No ser derechohabiente de Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM u otro instituto de vivienda. No haber recibido apoyo de vivienda por parte de la CONAVI. No contar con vivienda propia.

Una vez que los interesados realicen la inscripción en su respectivo módulo, la CONAVI seleccionará a quienes cumplan con los criterios de elegibilidad y se harán visitas a domicilio para que los preseleccionados entreguen sus documentos. Posteriormente, se darán a conocer los resultados de las personas que recibirán una vivienda a precio accesible.

