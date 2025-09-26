Estado por Estado: ¿En Qué Municipios Están los Módulos de CONAVI para Vivienda Bienestar 2025?

La Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) inició la segunda etapa de registro del programa Vivienda para el Bienestar 2025, y para que sepas si las inscripciones abrieron en tu estado, acá te decimos en qué municipios están los módulos para solicitar una casa a precio accesible.

Luego de que se realizaran las visitas domiciliarias a los preseleccionados en la primera etapa, ahora toca el turno para que más interesados hagan su trámite de incorporación y en una nota previa te traemos las fechas y requisitos del registro para las casas del Bienestar.

¿En qué municipios hay módulos de registro CONAVI 2025?

El segundo registro del programa Vivienda para el Bienestar 2025, que se realizará del 25 de septiembre al 2 de octubre 2025, está abierto en 25 estados de México. Estos son los 47 municipios en donde se puede solicitar un departamento o casa:

Municipios en Baja California Sur:

Loreto (Abre el 29 de septiembre)

La Paz

Municipios en Sonora

Puerto Peñasco

Nogales

Álamos

Municipio en Sinaloa

El Fuerte

Municipio en Nayarit

Ahuacatlán

Municipio en Durango

Gómez Palacio

Municipio en Coahuila

Sabinas

Municipio en Nuevo León

Linares

Municipios en Tamaulipas

Matamoros

Victoria

Reynosa

Nuevo Laredo

Municipio en Zacatecas

Tlaltenango De Sánchez Román

Municipios en San Luis Potosí

Ciudad Valles

Charcas

Municipio en Aguascalientes

Aguascalientes

Municipios en Guanajuato

San Diego De La Unión

Salvatierra

Celaya

Cortazar

Municipio en Colima

Tecomán

Municipio en Michoacán

Pátzcuaro

Municipio en Guerrero

Tlalchapa

Municipio en Estado De México

Atlacomulco

Municipio en Morelos

Xoxocotla

Municipios en Hidalgo

Tepeji Del Río De Ocampo

El Arenal

Municipios en Puebla

Acajete

Ocotepec

Municipio en Tlaxcala

Santa Cruz Tlaxcala

Municipios en Tabasco

Jonuta

Cunduacán

Tacotalpa

Balancán

Municipio en Campeche

Campeche

Municipios en Yucatán

Panabá

Tizimín

Izamal

Bokobá

Tekax

Peto (abre el 29 de septiembre)

Municipio en Quintana Roo

Benito Juárez

Municipios en Chiapas

Arriaga

Acapetahua

Tonalá

Para conocer las fechas, horarios de atención y la dirección exacta de la sede, debes ingresar al siguiente enlace: https://sistemaintegral.conavi.gob.mx:81/pvb, dirigirte al mapa y dar clic en el estado donde vives. Ahí te aparecerá toda la información para que acudas a tu módulo más cercano.

Toma en cuenta que cada módulo de registro de CONAVI para el programa Vivienda Bienestar 2025 tiene días específicos y horarios diferentes para realizar la inscripción, por lo que es muy importante que verifiques esta información antes de acudir a la sede.

¿Qué documentos debes llevar a los módulos CONAVI?

En caso de que uno de los módulos de registro CONAVI quede cerca de tu localidad, debes acudir de forma presencial para solicitar una vivienda a precio accesible y llevar los siguientes documentos:

INE (original y copia)

CURP Actualizada

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)

Una vez que hagas tu inscripción, la CONAVI seleccionará a quienes cumplan con los criterios de elegibilidad y se harán visitas a domicilio para que los preseleccionados entreguen sus documentos. Posteriormente, se darán a conocer los resultados de las personas que podrán adquirir una casa del Bienestar.

