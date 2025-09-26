Inicio Nacional Estado por Estado: ¿En Qué Municipios Están los Módulos de CONAVI para Vivienda Bienestar 2025?

Estado por Estado: ¿En Qué Municipios Están los Módulos de CONAVI para Vivienda Bienestar 2025?

¿Vas a hacer el registro de CONAVI? Consulta en qué estados y municipios puedes adquirir una casa del Bienestar

Dónde Están Módulos de Registro CONAVI para Vivienda Bienestar 2025 Lista de Municipios Estado por Estado

El registro de CONAVI será en septiembre y octubre 2025. Foto: CONAVI

La Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) inició la segunda etapa de registro del programa Vivienda para el Bienestar 2025, y para que sepas si las inscripciones abrieron en tu estado, acá te decimos en qué municipios están los módulos para solicitar una casa a precio accesible.

Luego de que se realizaran las visitas domiciliarias a los preseleccionados en la primera etapa, ahora toca el turno para que más interesados hagan su trámite de incorporación y en una nota previa te traemos las fechas y requisitos del registro para las casas del Bienestar.

¿En qué municipios hay módulos de registro CONAVI 2025?

El segundo registro del programa Vivienda para el Bienestar 2025, que se realizará del 25 de septiembre al 2 de octubre 2025, está abierto en 25 estados de México. Estos son los 47 municipios en donde se puede solicitar un departamento o casa:

Municipios en Baja California Sur:

  • Loreto (Abre el 29 de septiembre)
  • La Paz

Municipios en Sonora

  • Puerto Peñasco
  • Nogales
  • Álamos

Municipio en Sinaloa

  • El Fuerte

Municipio en Nayarit

  • Ahuacatlán

Municipio en Durango

  • Gómez Palacio

Municipio en Coahuila

  • Sabinas

Municipio en Nuevo León

  • Linares

Municipios en Tamaulipas

  • Matamoros
  • Victoria
  • Reynosa
  • Nuevo Laredo

Municipio en Zacatecas

  • Tlaltenango De Sánchez Román

Municipios en San Luis Potosí

  • Ciudad Valles
  • Charcas

Municipio en Aguascalientes

  • Aguascalientes

Municipios en Guanajuato

  • San Diego De La Unión
  • Salvatierra
  • Celaya
  • Cortazar

Municipio en Colima

  • Tecomán

Municipio en Michoacán

  • Pátzcuaro

Municipio en Guerrero

  • Tlalchapa

Municipio en Estado De México

  • Atlacomulco

Municipio en Morelos

  • Xoxocotla

Municipios en Hidalgo

  • Tepeji Del Río De Ocampo
  • El Arenal

Municipios en Puebla

  • Acajete
  • Ocotepec

Municipio en Tlaxcala

  • Santa Cruz Tlaxcala

Municipios en Tabasco

  • Jonuta
  • Cunduacán
  • Tacotalpa
  • Balancán

Municipio en Campeche

  • Campeche

Municipios en Yucatán

  • Panabá
  • Tizimín
  • Izamal
  • Bokobá
  • Tekax
  • Peto (abre el 29 de septiembre)

Municipio en Quintana Roo

  • Benito Juárez

Municipios en Chiapas

  • Arriaga
  • Acapetahua
  • Tonalá

Para conocer las fechas, horarios de atención y la dirección exacta de la sede, debes ingresar al siguiente enlace: https://sistemaintegral.conavi.gob.mx:81/pvb, dirigirte al mapa y dar clic en el estado donde vives. Ahí te aparecerá toda la información para que acudas a tu módulo más cercano.

Toma en cuenta que cada módulo de registro de CONAVI para el programa Vivienda Bienestar 2025 tiene días específicos y horarios diferentes para realizar la inscripción, por lo que es muy importante que verifiques esta información antes de acudir a la sede.

¿Qué documentos debes llevar a los módulos CONAVI?

En caso de que uno de los módulos de registro CONAVI quede cerca de tu localidad, debes acudir de forma presencial para solicitar una vivienda a precio accesible y llevar los siguientes documentos:

  • INE (original y copia)
  • CURP Actualizada
  • Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)

Una vez que hagas tu inscripción, la CONAVI seleccionará a quienes cumplan con los criterios de elegibilidad y se harán visitas a domicilio para que los preseleccionados entreguen sus documentos. Posteriormente, se darán a conocer los resultados de las personas que podrán adquirir una casa del Bienestar.

