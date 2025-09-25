Registro Conavi Septiembre 2025: ¿Cuándo Anuncian Listado de Preseleccionados de Segunda Etapa?

Este jueves 25 de septiembre arranca la segunda etapa de Registro Conavi 2025 para el Programa de Vivienda para el Bienestar. Esta fase contempla 47 municipios donde se instalarán 50 módulos, pero ¿cuándo anuncian el listado de preseleccionados?

Para todos aquellos que deseen postularse, en N+ compartimos Inicia Registro de Vivienda para el Bienestar 2025: Fechas, Módulos y Requisitos de CONAVI, así como Registro CONAVI: ¿Qué Documentos Necesito para Inscribirme en Agosto 2025? Lista de Requisitos.

Es importante resaltar que el registro de aspirantes es personal y sólo se realiza en el Módulos Oficiales CONAVI, por lo que vale la pena que explores el mapa compartido por la Comisión Nacional de Vivienda para que conozcan las direcciones donde de atención.

¿Cuándo anuncia Conavi listado de preseleccionados del Registro de septiembre?

De acuerdo con la Conavi, una vez concluido el registro evaluará las solicitudes en un plazo máximo de 20 días hábiles. Posterior a ello se publicará el listado de Preseleccionados en la página oficial del programa, así como en puntos estratégicos de las zonas de intervención.

🗓️ Conoce el calendario 2025 de la #CONAVI y el programa de #ViviendaParaElBienestar pic.twitter.com/WrdkVlxooq — Conavi (@Conavi_mx) June 17, 2025

¿Qué sigue tras ser seleccionado en Segunda Etapa?

Las personas preseleccionadas serán contactadas vía telefónica, SMS o WhatsApp para programar una visita domiciliaria de verificación. Allí se solicitará una serie de documentos complementarios y se corroborarán los datos presentados.

¿Cuáles son los requisitos para el Registro Conavi 2025?

Para llevar a cabo el registro al programa es necesario presentar en original y copia los siguientes documentos:

Identificación Oficial Vigente

CURP Actualizada

Comprobante de Domicilio

Vale la pena reiterar que el registro de aspirantes al Programa de Vivienda del Bienestar 2025 se realiza sólo en los módulos oficiales. Durante el trámite, personal capacitado capturará los datos de diagnóstico y entregará un folio de registro para continuar con la siguiente fase del proceso.

¿Cuáles son los criterios de elegibilidad de beneficiarios?

Tener 18 años o más

El ingreso familiar no puede ser mayor a dos salarios mínimos (hasta 17 mil pesos al mes)

No ser derechohabiente del Infonavit, Perez, ISSFAM, ni ningún instituto estatal o municipal de vivienda

No haber recibido otro apoyo de CONAVI con anterioridad

Residir en alguna zona consideraba como prioritaria

No tener vivienda propia

Historias Recomendadas