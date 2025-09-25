Beca Rita Cetina 2025: ¿Se Puede Registrar a Dos Estudiantes con la Misma Cuenta Llave MX?

Avanza el registro a la Beca Rita Cetina de Septiembre 2025 para estudiantes de nuevo ingreso a Secundaria, lo que ha generado dudas entre padres de familia y tutores. Para aquellas familias que tienen dos o más estudiantes en secundaria, te decimos ¿se puede registrar a dos o más estudiantes con la misma cuenta Llave MX?

Para facilitar el registro de nuevos beneficiarios, en N+ ya te aclaramos ¿Cómo Saber Si Mi Hijo Quedó Registrado en la Beca Rita Cetina 2025? Estatus de Inscripción, además de ¿Cómo Hacer Registro de Beca Rita Cetina para Recibir 2,600 Pesos Bimestrales? Requisito Clave.

La Coordinación Nacional de Becas del Bienestar recordó que el Registro de Beca Rita Cetina de Septiembre 2025 estará abierto entre el 15 y 30 de septiembre, por lo que quedan pocos días para concluir con el proceso de inscripción.

¿Puedo Usar la Misma Cuenta Llave MX para Apuntar a Dos Hijos?

La respuesta es sí. De acuerdo con el Gobierno de México, aquellos padres o tutores que tienen dos o más estudiantes cursando la secundaria deben hacer el registro a la Beca Rita Cetina con la misma cuenta Llave MX.

Ésta cuenta pertenece al padre, madre o tutor y con ella se debe registrar a todos los hijos o hijas que cursan la Secundaria en una escuela pública.

Ello, toda vez que son los padres de los alumnos quienes realizan el registro al apoyo económico.

Es importante detallar que en caso de ausencia de los padres, el tutor será quien se encargue de realizar el registro. Así como pasar por la Tarjeta del Bienestar donde se dispersarán los recursos de forma bimestral.

¿Cuánto dinero entrega la Beca Rita Cetina en 2025?

La Beca Rita Cetina entrega mil 900 pesos por un estudiante de secundaria registrado, mientras que aquellas familias que tienen dos o más estudiantes cursando el mismo grado académico reciben 700 pesos por cada alumno adicional.

De modo que las familias que tienen dos hijos cursando Secundaria y registrados para la Beca Rita Cetina reciben 2 mil 600 pesos.

El apoyo se entrega de forma bimestral y sin intermediarios a través de la Tarjeta del Banco del Bienestar.

¿Cuándo salen los resultados de la Beca Rita Cetina?

Al tratarse de una beca universal no hay una fecha en la que se den a conocer resultados, toda vez que el apoyo económico lo reciben todos los estudiantes de Secundaria que realicen el registro y cumplan con los requisitos en tiempo y forma.



