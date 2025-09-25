Pago de Pensión Bienestar 2025: ¿Cuándo Cae Último Depósito de 6,200 Pesos a Adultos Mayores?

Terminaron los pagos de la Pensión Bienestar de septiembre 2025, por lo que nos acercamos al último depósito del año y acá te decimos cuándo caerá el próximo apoyo económico de 6,200 pesos para adultos mayores.

El calendario de pagos de los programas sociales del bimestre de septiembre-octubre 2025 llegó a su fin y ahora, millones de nuevas beneficiarias de 60 a 64 años se preparan para recibir su primer pago, mientras que las personas de la tercera edad se preparan para la dispersión final del año.

¿Cuándo cae último pago de la Pensión Bienestar 2025?

La Secretaría de Bienestar realizará el último depósito de 6,200 pesos a adultos mayores en el mes de noviembre 2025, mientras que las mujeres de 63 y 64 años recibirán 3 mil pesos, las personas con discapacidad 3,200 pesos y las madres trabajadoras de 1,650 a 3,720 pesos.

Esto debido a que estos programas sociales pagan de manera bimestral, por lo que hacen seis pagos en el año, y el del bimestre de septiembre-octubre 2025 fue el quinto. Así, el de noviembre y diciembre será el último depósito.

Además, podría ser el último pago de 6,200 pesos de la Pensión Bienestar, ya que se espera que haya un ligero aumento en el monto del apoyo para 2026, de acuerdo con lo que ha sucedido en años anteriores. Sin embargo esto tendrá que confirmarlo la Secretaría.

¿Cuándo sale calendario de pagos Bienestar de noviembre-diciembre 2025?

El calendario con las fechas del próximo y último pago del Bienestar 2025 se dará a conocer durante los primeros días de noviembre y será Ariadna Montiel Reyes, quien se encargue de presentarlo, posiblemente en La Mañanera de Claudia Sheinbaum o en sus redes sociales.

Lo más probable es que el anuncio se haga el lunes 3 de noviembre, ya que en fin de semana es poco probable que inicien los depósitos. Así, será este día cuando millones de adultos mayores conozcan cuándo cae su último depósito de 6,200 pesos.

