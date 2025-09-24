¿Qué Letras Cobran la Pensión del Bienestar el 25 de Septiembre de 2025? Último Día de Pagos

Este jueves concluye el Calendario de Pagos de la Pensión Bienestar de Septiembre 2025. Por lo que en N+ te aclaramos quiénes reciben depósito en su tarjeta del Bienestar este 25 de septiembre de 2025, por letras.

Para todos aquellos que reciben Pensión del ISSSTE, ademas de la Pensión del Bienestar compartimos ¿Hay que Cambiar la Credencial de Pensionado del ISSSTE para Pago Octubre 2025? Trámite Oficial, así como ¿Cuándo Dan la Primera Parte del Aguinaldo del ISSSTE en 2025? Fecha Exacta y Cuánto Reciben.

Video: Becas y Pensiones del Bienestar: Esto Dijo Sheinbaum en Primer Informe de Gobierno

Hay que recordar que de acuerdo con la Secretaría del Bienestar del Gobierno de México, los beneficiarios de la Pensión de Adultos Mayores, Personas con Discapacidad, Mujeres Bienestar y el Programa de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras reciben en septiembre el pago correspondiente al bimestre septiembre-octubre.

¿Qué Letras Cobran la Pensión del Bienestar el Jueves 25 de Septiembre 2025?

Siguiendo el orden de días pasados, este jueves es el último día de pagos de la Pensión Bienestar. De modo que el 25 de septiembre reciben depósito aquellos beneficiarios cuyo primer apellido inicie con las letras W, X, Y o Z.

El Calendario de Pagos de la Pensión del Bienestar para este bimestre inició el 1 de septiembre. Y será hasta noviembre de 2025 cuando se retome para hacer el depósito del último bimestre del año, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre.

📢 ¡Aviso importante!



Beneficiarias y beneficiarios de la #PensiónAdultoMayor, #PensiónDiscapacidad, #PensiónMujeresBienestar y del #ProgramaMadresTrabajadoras, les comunicamos que del 1 al 25 de septiembre recibirán los recursos de sus @apoyosbienestar correspondientes al… pic.twitter.com/hJHjdx3teO — Banco del Bienestar (@bbienestarmx) September 1, 2025

¿Cuánto Dan de Pensión del Bienestar en 2025?

La dispersión de apoyos económicos a los beneficiarios de la Pensión del Bienestar depende del programa al que estén inscritos.

Los depósitos bimestrales quedan del siguiente modo:

Pensión de Personas Adultas Mayores - 6,200 pesos

Pensión de Personas con Discapacidad - 3,200 pesos

Pensión Mujeres Bienestar - 3,000 pesos

Programa de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras - 1,650 pesos

Cabe recordar que los depósitos se hacen de forma directa y sin intermediarios a través de la Tarjeta del Banco del Bienestar de los beneficiarios.

Historias Recomendadas