¿Cuándo Dan la Primera Parte del Aguinaldo del ISSSTE en 2025? Fecha Exacta y Cuánto Reciben

¿Qué tan bien te caería un dinero extra?, el segundo semestre del año avanza y con éste llegan los pagos del aguinaldo, por lo que en N+ te orientamos sobre ¿cuándo depositan la primera parte a los pensionados del ISSSTE y de cuánto es el pago?

El ISSSTE entrega a sus trabajadores el aguinaldo en dos partes. El pago se hace en meses diferentes. Generalmente el primero en noviembre y el segundo en enero.

¿Cuándo depositan la primera parte del Aguinaldo del ISSSTE 2025?

Para poder planificar con calma los gastos hacia el final del año, vale la pena conocer la fecha exacta en la que se hace el depósito de la primera parte del aguinaldo a los trabajadores del ISSSTE en 2025.

Cabe recordar que la fecha de este depósito, así como los pagos mensuales de la pensión los marca el Calendario Oficial de Pagos 2025 para personas pensionadas y jubiladas afiliadas al Instituto.

De modo que el depósito de la primera parte del aguinaldo 2025 se hará durante la primera quincena de noviembre en la cuenta que el trabajador tiene registrada para el pago de su pensión.

¿Cuándo cae el depósito de la pensión ISSSTE de Noviembre y Diciembre?

Durante el mes de Octubre se hace el depósito de la mensualidad de la pensión ISSSTE correspondiente a noviembre, específicamente el día 30. Mientras que el pago de la mensualidad de diciembre se realiza el 28 de noviembre, días después de que se deposita el aguinaldo.

¿Cuándo entregan la segunda parte del aguinaldo? Te adelantamos la fecha. Foto: Cuartoscuro.

¿Quiénes sí reciben aguinaldo del ISSSTE?

Todos los trabajadores del ISSSTE pensionados bajo el Régimen Décimo Transitorio sí reciben este pago. De hecho, tienen derecho a 40 días de aguinaldo. Se prevé que la segunda parte del beneficio se entregue los primeros días de enero 2026.

El régimen Décimo Transitorio o Régimen de Reparto se paga con cuotas y aportaciones con recursos federales. Existen tres modalidad de pensión directa:

Jubilación

Edad y Tiempo de Servicio

Cesantía en Edad Avanzada

