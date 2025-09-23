¿Cuándo Abre Registro Beca Benito Juárez 2025 para Media Superior? Este Día Lanzan Convocatoria

Los Estudiantes de Educación Media Superior deben estar atentos los próximos días porque está próximo el registro a la Beca Benito Juárez, y aquí te decimos cuándo abre y qué monto dará a sus beneficiarios.

Hay que recordar que la Beca Benito Juárez va dirigida a todos los estudiantes inscritos en una preparatoria o bachillerato público en modalidad escolarizada o mixta, para el ciclo escolar 2025-2026.

¿Cuándo abre registro a la Beca Benito Juárez 2025?

De acuerdo con Julio León, Coordinador Nacional de las Becas del Bienestar del Gobierno de México, será entre el 1 y 15 de octubre de 2025 cuando esté abierto el registro para este apoyo económico para estudiantes de Media Superior.

Así lo dio a conocer durante una conferencia de prensa en días pasados donde también compartió que durante este periodo también estará disponible el registro para la beca de Jóvenes Construyendo el Futuro.

En meses anteriores el registro se ha hecho en línea, por lo que se prevé que en esta ocasión se haga del mismo modo. Son los estudiantes interesados quienes deben de hacer el proceso de registro.

¿Qué monto da la Beca Benito Juárez a los beneficiarios?

Aquellos alumnos que cumplan con los requisitos y registro en tiempo y forma se harán acreedores a un apoyo económico de 1,900 pesos bimestrales que se otorgan durante los 10 meses que dura el ciclo escolar.

Este recurso se entrega por un plazo máximo de 40 meses siempre que el estudiante continúe inscrito. Hay que tener en cuenta que durante los meses de julio y agosto no hay depósito debido al periodo vacacional.

La dispersión de los mil 900 pesos bimestrales se hace a través de la Tarjeta del Banco del Bienestar, que se entrega a cada uno de los estudiantes inscritos al programa.

Requisitos para registrarse a la Beca Benito Juárez en octubre de 2025

Es muy importante que todos aquellos que deseen inscribirse a este apoyo bimestral de mil 900 pesos, deben de contar con una cuenta Llave MX para iniciar el proceso de registro.

Además, requerirás de la siguiente información y documentación:

Estudiante

CURP

Número de Celular

Correo Electrónico

Clave del Centro de Trabajo (CCT)

Comprobante de domicilio reciente (no mayor a 3 meses)

Padre, Madre o Tutor

CURP

Número de Celular

Identificación Oficial

