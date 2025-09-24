Pago Becas Bienestar: ¿En Qué Meses Hacen los Depósitos? Calendario Ciclo Escolar 2025-2026

Para las familias beneficiarias de los programas del Bienestar, una de las consultas más frecuentes está relacionada con los depósitos de los apoyos económicos, por lo que en N+ te recordamos cuáles son los meses en los que hay pago de las Becas Bienestar para el ciclo escolar 2025-2026.

Para todos aquellos, que están en espera de las fechas de inscripción, adelantamos ¿Cuándo Abre Registro la Beca Benito Juárez 2025? Cómo Pedir el Apoyo de 1,900 Pesos, mientras que para resolver las dudas sobre los depósitos también explicamos ¿Habrá Pago de Beca Benito Juárez y Rita Cetina en Septiembre 2025? Esto dijo la Coordinación.

Recuerda que la Coordinación Nacional de Becas del Bienestar 2025, cuenta con la Beca Rita Cetina que entrega mil 900 pesos bimestrales a estudiantes de Secundaria, además de la Beca Benito Juárez que otorga mil 900 pesos bimestrales a alumnos de Educación Media Superior y finalmente la Beca Jóvenes Construyendo el Futuro que apoya con 5 mil 800 pesos bimestrales a quienes estudian la Educación Superior.

¿En qué meses hay pago de las Becas del Bienestar para el ciclo escolar 2025-2026?

La Coordinación Nacional de Becas del Bienestar compartió en su cuenta de redes sociales información sobre los meses en los que se hacen depósitos a los beneficiarios inscritos para el ciclo escolar 2025-2026.

Los pagos se realizan en octubre, diciembre, febrero, abril y junio. Cabe recordar que en todos los casos los apoyos económicos son bimestrales.

📣 Info muy importante sobre el pago de las #BecasBienestar:



Si eres becaria, becario o familia beneficiaria y ya tienes tu tarjeta del Banco del Bienestar, ¡checa los meses en que recibirás el pago de tu beca durante este ciclo escolar 2025 - 2026!

Los depósitos se hacen en las cuentas del Banco del Bienestar de cada uno de los estudiantes, y los recursos se pueden retirar con las tarjetas del Bienestar.

¿Cómo queda el Calendario de Pagos de las Becas del Bienestar?

Es importante mencionar que el calendario de pagos de cada uno de los pagos: Beca Rita Cetina, Beca Benito Juárez, Beca Jóvenes Construyendo el Futuro se hace de acuerdo a la primera letra del apellido del titular de la tarjeta del Bienestar.

A través de las redes sociales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, y de su titular Julio León, se da a conocer el Calendario Oficial de pago de los apoyos económicos.

Misma información que se replica en la página web oficial, así como en los canales oficiales del Gobierno de México.

¿Cómo va el Registro de la Beca Rita Cetina y Beca Benito Juárez?

Entre el 15 y 30 de septiembre se realiza el registro de estudiantes de nuevo ingreso a Secundaria. Será el próximo martes cuando concluya la inscripción.

Mientras que el Registro para la Beca Benito Juárez que admite estudiantes de Educación Media Superior abrirá convocatoria a partir del 1 de octubre de 2025, por lo que vale la pena estar pendientes de los requisitos.



