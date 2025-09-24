¿Hay que Cambiar la Credencial de Pensionado del ISSSTE para Pago Octubre 2025? Trámite Oficial
N+ | Selene Alonzo Romero
Si eres pensionado del ISSSTE y aún no cuentas con este documento, te explicamos cuáles son los requisitos para tramitarlo en 2025
Atención, jubilados del ISSSTE. En los próximos días se depositará el pago de octubre, pero ¿es necesario actualizar la Credencial de Pensionado del ISSSTE para cobrar el beneficio en 2025?
Los interesados en obtener la Credencial de Pensionado del ISSSTE deben cumplir una serie de requisitos, tales como ser jubilado del Instituto y presentar documentos para su identificación.
¿Hay que cambiar la Credencial de Pensionado del ISSSTE para pago de octubre?
A través de una tarjeta informativa, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) informó que no existe ningún llamado urgente a personas jubiladas y pensionadas para tramitar la credencial con vigencia permanente, como requisito obligatorio para recibir el pago de octubre de 2025.
Y recordó que los pagos de pensiones son un derecho constitucional garantizado, por lo que no están condicionados a la obtención de un documento que de por sí tiene vigencia permanente.
De modo que no existe advertencia alguna sobre consecuencias legales, dado que dicha medida es incompatible con la política inconstitucional de Trato Digno hacia los derechohabientes, afirmó en el comunicado.
¿Cuáles son los requisitos para tramitar la credencial de pensionado del ISSSTE?
El ISSSTE detalla que aquellos jubilados que aún no tramitan su credencial de Pensionado del ISSSTE pueden hacerlo presentando la siguiente documentación oficial vigente:
- Identificación Oficial Vigente (INE o Pasaporte)
- Fotografía Tamaño Infantil
- Copa de Último Talón de Pago
Esta credencial cuenta con nuevos elementos de seguridad como un Código QR y de barras, que permite autenticar la identidad del pensionado y así evitar usurpaciones en los trámites.
Entre los beneficios destacan los descuentos en tiendas SuperIssste, contribuciones estatales y municipales, viajes, así como Servicios Sociales y Culturales.
¿Cuándo depositan la pensión del ISSSTE de Octubre 2025?
De acuerdo con el Calendario de Pagos 2025 de la Pensión del ISSSTE, dado a conocer por el director del Instituto, Martí Batres Guadarrama, el pago correspondiente al mes de octubre se hará el 30 de septiembre de 2025. Éste se verá reflejado en la cuenta bancaria proporcionada por el beneficiario.
