Vivienda Bienestar 2025 Llega a Edomex: ¿Hay Registro a Apoyo de 40 Mil Pesos en Módulos CONAVI?

Tuvieron que pasar muchos meses, pero por fin empezó la segunda etapa de Vivienda para el Bienestar y lo mejor es que varias personas que viven en el Edomex van a poder inscribirse, por eso acá te decimos dónde está el módulo de registro CONAVI (Comisión Nacional de Vivienda) que está abierto en septiembre y octubre 2025 y si ahí se va a poder solicitar el apoyo de 40 mil pesos.

Durante los últimos meses se habló muchos con respecto a esta ayuda, por eso en una nota ya te contamos del incremento que habrá en el apoyo de 40,000 para vivienda y en qué municipios hubo registro durante el 2025, pues miles de personas lograron recibir el Mejoramiento de Vivienda Bienestar en el Estado de México.

Video: Deslave Sepulta Vivienda en Amecameca; Mueren Padre e Hija, Madre Logra Sobrevivir

¿Dónde están los módulos de registro CONAVI abiertos en 2025 en el Edomex?

El registro a la segunda etapa de Vivienda para el Bienestar 2025 inició el pasado 25 de septiembre y uno de los estados que arrancaron con inscripciones fue el Estado de México, por eso a continuación te dejamos los días, el horario y ubicación exacta del módulo que se encuentra disponible en el Edomex:

Módulo de registro CONAVI en Atlacomulco, Edomex: Estará abierto el 25, 26, 27, 29, 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre 2025 en un horario de 10:00 a 16:00 horas. La dirección es De Las Fuentes S/N, Colonia Las Fuentes, C.P. 50455.

Nota relacionada: Segunda Etapa de CONAVI para Vivienda Bienestar 2025: Dónde Hay Registro y Cómo Solicitar Apoyo

Video: Nuevo Modelo Infonavit T100: Lista de Requisitos para Adquirir Crédito para Vivienda

¿Hay registro CONAVI al apoyo de 40 mil pesos en septiembre y octubre 2025?

El apoyo de 40,000 pesos para el Mejoramiento de Vivienda Bienestar no cuenta con registro abierto en septiembre ni octubre en el Estado de México. Por ahora el único trámite que pueden hacer los mexiquenses que habiten en el municipio de Atlacomulco es el de solicitar una casa de 600 mil pesos y con 0 por ciento de interés.

Nota relacionada: Estado por Estado: ¿En Qué Municipios Están los Módulos de CONAVI para Vivienda Bienestar 2025?

Recordemos que de momento el apoyo de 40 mil pesos de CONAVI solamente se encuentra disponible en la zona oriente del Estado de México, pero se espera que durante los próximos meses la ayuda de Vivienda para el Bienestar también llegue a otras partes del país, para que otras personas también puedan obtener el beneficio de mejorar la casa en donde viven.

Historias recomendadas: