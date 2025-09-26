Segunda Etapa de CONAVI para Vivienda Bienestar 2025: Dónde Hay Registro y Cómo Solicitar Apoyo

A finales de este mes dio inicio el nuevo registro de CONAVI (Comisión Nacional de Vivienda) al programa de Vivienda para el Bienestar y para todas las personas que están interesadas en obtener una casa propia, acá te decimos dónde hay inscripciones abiertas y cómo solicitar el apoyo en septiembre y octubre 2025.

A través de redes sociales, la CONAVI dio a conocer el inicio de la segunda etapa de inscripciones en México, por eso en una nota ya te dimos las fechas y requisitos para registrar al apoyo a la vivienda 2025 y en qué municipios hay módulos para solicitar el apoyo Bienestar impulsado por el actual gobierno.

¿Dónde hay registro CONAVI a la segunda etapa de Vivienda para el Bienestar 2025?

CONAVI inició la segunda etapa de Vivienda Bienestar en septiembre 2025 en un total de 24 estados de México. Si te interesa aplicar para obtener una casa en renta o para compra sin intereses, a continuación te damos la lista de municipios donde están instalados los módulos para hacer la solicitud:

Municipios en Baja California Sur:

Loreto (Abre el 29 de septiembre)

La Paz

Municipios en Sonora

Puerto Peñasco

Nogales

Álamos

Municipio en Sinaloa

El Fuerte

Municipio en Nayarit

Ahuacatlán

Municipio en Durango

Gómez Palacio

Municipio en Coahuila

Sabinas

Municipio en Nuevo León

Linares

Municipios en Tamaulipas

Matamoros

Victoria

Reynosa

Nuevo Laredo

Municipio en Zacatecas

Tlaltenango De Sánchez Román

Municipios en San Luis Potosí

Ciudad Valles

Charcas

Municipio en Aguascalientes

Aguascalientes

Municipios en Guanajuato

San Diego De La Unión

Salvatierra

Celaya

Cortazar

Municipio en Colima

Tecomán

Municipio en Michoacán

Pátzcuaro

Municipio en Guerrero

Tlalchapa

Municipio en Estado De México

Atlacomulco

Municipio en Morelos

Xoxocotla

Municipios en Hidalgo

Tepeji Del Río De Ocampo

El Arenal

Municipios en Puebla

Acajete

Ocotepec

Municipio en Tlaxcala

Santa Cruz Tlaxcala

Municipios en Tabasco

Jonuta

Cunduacán

Tacotalpa

Balancán

Municipio en Campeche

Campeche

Municipios en Yucatán

Panabá

Tizimín

Izamal

Bokobá

Tekax

Peto (abre el 29 de septiembre)

Municipio en Quintana Roo

Benito Juárez

Municipios en Chiapas

Arriaga

Acapetahua

Tonalá

¿Cómo solicitar el apoyo CONAVI en septiembre y octubre 2025?

Debido a que el registro de Vivienda Bienestar estará abierto del 25 de septiembre al 2 de octubre 2025, a continuación te decimos todo lo que debes hacer para solicitar una casa de CONAVI:

Solicitantes deben ubicar el Módulo CONAVI más cercano a su domicilio en el siguiente link: https://sistemaintegral.conavi.gob.mx:81/pvb/. Lleva contigo identificación oficial vigente, CURP actualizada y comprobante de domicilio, todos en original y copia. Una vez que te atiendan en el módulo, pon tus datos de forma correcta. Al finalizar te entregarán un folio de registro para continuar con la siguiente fase del proceso, en caso de que seas aceptado.

Recuerda que cada módulo de registro de CONAVI cuenta con diferentes días y horarios de atención, por eso te recomendamos checar de una vez el mapa mostrado previamente. Se espera que en un lapso máximo de 20 días hábiles, contados a partir del último días de inscripciones, las autoridades deben entregar la lista de preseleccionados de la segunda etapa de Vivienda para el Bienestar 2025.

