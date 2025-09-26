Segunda Etapa de CONAVI para Vivienda Bienestar 2025: Dónde Hay Registro y Cómo Solicitar Apoyo
Andrés Olmos N+
Ya inició la segunda etapa de registro a Vivienda para el Bienestar, por eso acá te decimos cómo y dónde solicitar el apoyo CONAVI en septiembre-octubre 2025
A finales de este mes dio inicio el nuevo registro de CONAVI (Comisión Nacional de Vivienda) al programa de Vivienda para el Bienestar y para todas las personas que están interesadas en obtener una casa propia, acá te decimos dónde hay inscripciones abiertas y cómo solicitar el apoyo en septiembre y octubre 2025.
A través de redes sociales, la CONAVI dio a conocer el inicio de la segunda etapa de inscripciones en México, por eso en una nota ya te dimos las fechas y requisitos para registrar al apoyo a la vivienda 2025 y en qué municipios hay módulos para solicitar el apoyo Bienestar impulsado por el actual gobierno.
¿Dónde hay registro CONAVI a la segunda etapa de Vivienda para el Bienestar 2025?
CONAVI inició la segunda etapa de Vivienda Bienestar en septiembre 2025 en un total de 24 estados de México. Si te interesa aplicar para obtener una casa en renta o para compra sin intereses, a continuación te damos la lista de municipios donde están instalados los módulos para hacer la solicitud:
Municipios en Baja California Sur:
- Loreto (Abre el 29 de septiembre)
- La Paz
Municipios en Sonora
- Puerto Peñasco
- Nogales
- Álamos
Municipio en Sinaloa
- El Fuerte
Municipio en Nayarit
- Ahuacatlán
Municipio en Durango
- Gómez Palacio
Municipio en Coahuila
- Sabinas
Municipio en Nuevo León
- Linares
Municipios en Tamaulipas
- Matamoros
- Victoria
- Reynosa
- Nuevo Laredo
Municipio en Zacatecas
- Tlaltenango De Sánchez Román
Municipios en San Luis Potosí
- Ciudad Valles
- Charcas
Municipio en Aguascalientes
- Aguascalientes
Municipios en Guanajuato
- San Diego De La Unión
- Salvatierra
- Celaya
- Cortazar
Municipio en Colima
- Tecomán
Municipio en Michoacán
- Pátzcuaro
Municipio en Guerrero
- Tlalchapa
Municipio en Estado De México
- Atlacomulco
Municipio en Morelos
- Xoxocotla
Municipios en Hidalgo
- Tepeji Del Río De Ocampo
- El Arenal
Municipios en Puebla
- Acajete
- Ocotepec
Municipio en Tlaxcala
- Santa Cruz Tlaxcala
Municipios en Tabasco
- Jonuta
- Cunduacán
- Tacotalpa
- Balancán
Municipio en Campeche
- Campeche
Municipios en Yucatán
- Panabá
- Tizimín
- Izamal
- Bokobá
- Tekax
- Peto (abre el 29 de septiembre)
Municipio en Quintana Roo
- Benito Juárez
Municipios en Chiapas
- Arriaga
- Acapetahua
- Tonalá
¿Cómo solicitar el apoyo CONAVI en septiembre y octubre 2025?
Debido a que el registro de Vivienda Bienestar estará abierto del 25 de septiembre al 2 de octubre 2025, a continuación te decimos todo lo que debes hacer para solicitar una casa de CONAVI:
- Solicitantes deben ubicar el Módulo CONAVI más cercano a su domicilio en el siguiente link: https://sistemaintegral.conavi.gob.mx:81/pvb/.
- Lleva contigo identificación oficial vigente, CURP actualizada y comprobante de domicilio, todos en original y copia.
- Una vez que te atiendan en el módulo, pon tus datos de forma correcta. Al finalizar te entregarán un folio de registro para continuar con la siguiente fase del proceso, en caso de que seas aceptado.
Recuerda que cada módulo de registro de CONAVI cuenta con diferentes días y horarios de atención, por eso te recomendamos checar de una vez el mapa mostrado previamente. Se espera que en un lapso máximo de 20 días hábiles, contados a partir del último días de inscripciones, las autoridades deben entregar la lista de preseleccionados de la segunda etapa de Vivienda para el Bienestar 2025.
