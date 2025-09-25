Perdí mi Tarjeta del Bienestar: ¿Cómo Recupero Becas y Pensiones 2025? Requisitos y Proceso

Si aún no retirabas el depósito de tu beca o pensión del Bienestar, pero se te perdió tu tarjeta en N+ te explicamos ¿cuál es el proceso que debes de seguir y qué requisitos te van a solicitar?

Dado que se trata del instrumento a través del cuál se reciben los pagos de apoyos económicos del Gobierno de México, ya te orientamos sobre ¿A Quiénes les Toca la Entrega de Tarjetas del Bienestar a partir de Octubre 2025? Así puedes saber.

Al seguir este proceso bloquearás tu tarjeta y evitarás que los recursos sean mal utilizados. Recuerda que ésta puede ser utilizada tanto en comercios como en tiendas de autoservicio.

¿Qué hago si perdí mi tarjeta del Bienestar? Proceso y Requisitos

Si te encuentras en esta situación, es importante que sigas el proceso que marca la Secretaría del Bienestar para reportar el extravío o robo de tu tarjeta. Se trata de cuatro pasos para bloquear tu tarjeta:

Reporta el robo o extravío al número 800 900 2000 Ten a la mano CURP e INE Apunta el número de folio que te darán por tu reporte Contacta a los siguientes números o correo electrónico con el folio correspondiente.

En el caso de que en la Tarjeta del Bienestar se Depositen las siguientes Pensiones o Apoyos Económicos, contacta al 800 639 42 64

Pensión para el Bienestar de Personas Adultas Mayores

Pensión para el Bienestar de Personas con Discapacidad

Pensión Mujeres Bienestar

Sembrando Vida

Programa de Apoyo a Madres Trabajadoras

Si en la Tarjeta del Bienestar extraviada te depositan alguna de las siguientes Becas, acude a la oficina de atención más cercana a tu domicilio.

Beca Rita Cetina

Beca Benito Juárez

Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro

En tanto que si se trata del depósito de Jóvenes Construyendo el Futuro hay que llamar al 079.

En caso de que el monto que se deposite en la cuenta corresponda al programa "La Escuela es Nuestra”, hay que escribir al siguiente correo electrónico: laescuelaesnuestra@nube.sep.gob.mx.

¿Cuánto tardan en entregar la Tarjeta del Bienestar tras reporte de robo?

Si bien el tiempo que tarda el Banco del Bienestar en entregar la tarjeta de reposición dependerá de cada caso, cuando esté lista, personal contactará con el titular para que acuda a recogerla.

La entrega de la Tarjeta del Bienestar se hará en algún módulo o sucursal del Banco del Bienestar. Es muy importante guardar el talón que te entreguen dado que allí viene el NIP.

