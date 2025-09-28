Tiroteo en Iglesia de Michigan: Autoridades Identifican al Sospechoso del Ataque

El atacante que irrumpió este domingo por la mañana en una iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Grand Blanc, Estados Unidos, fue identificado como Thomas Jacob Sanford, de 40 años, residente de Burton, Michigan. El sujeto abrió fuego durante un servicio religioso, dejando un saldo preliminar de cuatro personas fallecidas y al menos ocho heridas, antes de ser abatido por la policía local.

Según el jefe de la policía de Grand Blanc, William Renye, los servicios de emergencia recibieron una llamada de auxilio a las 10:25 a.m., y los primeros agentes llegaron al lugar segundos después.

Sanford fue “neutralizado” a las 10:33 a.m. en el estacionamiento de la iglesia, confirmó el funcionario. Entre las víctimas, siete permanecen en estado estable y una se encuentra en condición crítica.

Durante una conferencia de prensa, Renye advirtió que la cifra de víctimas podría aumentar conforme avanza el aseguramiento del lugar. “Creemos que encontraremos más víctimas una vez que hayamos asegurado la escena”, declaró. Las labores de rescate y revisión se han visto complicadas debido a un incendio dentro del edificio, que fue provocado deliberadamente por el atacante, según confirmaron las autoridades.

Además, Renye detalló que el incendio fue intencional y que los servicios de emergencia aún trabajan en contenerlo completamente. En ese momento, cientos de feligreses se encontraban en la iglesia, lo que ha dificultado la verificación total del número de personas afectadas.

Más tarde, autoridades confirmaron en conferencia que de las personas fallecidas, dos se encontraron en la iglesia.

Agentes del FBI en la escena del crimen

Ante la magnitud del ataque, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, informó que agentes del FBI se han desplazado al sitio del crimen para colaborar en la investigación. En una declaración oficial, calificó el acto de violencia como “desgarrador y escalofriante”, y pidió oraciones por las víctimas.

El presidente Donald Trump también se pronunció a través de un comunicado. “Esto parece ser otro ataque dirigido contra los cristianos en los Estados Unidos de América. La Administración Trump mantendrá informada a la opinión pública, como siempre hacemos. Mientras tanto, RECEN por las víctimas y sus familias. ¡ESTA EPIDEMIA DE VIOLENCIA EN NUESTRO PAÍS DEBE TERMINAR, DE INMEDIATO!”, expresó.

Una nueva conferencia de prensa se llevará a cabo a las 20:00 horas locales (18:00 horas en la Ciudad de México), donde se espera una actualización oficial sobre la situación de las víctimas y el avance de la investigación.

