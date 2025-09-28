Inicio Ciudad de México Conductor Choca Contra Metrobús Hoy en Iztapalapa

Conductor Choca Contra Metrobús Hoy en Iztapalapa

|

N+

-

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del camión morado se encontraba en estado de ebriedad

Choque de Metrobús. Foto: N+

Choque de Metrobús. Foto: N+

COMPARTE:

Este domingo 28 de septiembre, un camión de pasajeros chocó contra una unidad de Metrobús sobre el Eje 3 Oriente al cruce con Ganaderos, en la colonia La Minerva en los límites de las alcaldías Iztapalapa y Coyoacán.  

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del camión morado se encontraba en estado de ebriedad, y al hacer un corte de circulación a la unidad de Metrobús, termina impactándose. El conductor del camión morado ya fue detenido.  

Información en desarrollo... 

Historias recomendadas: 

Reabren tramo Santa Marta–La Paz de la Línea A del Metro tras inundaciones

Claudia Sheinbaum Hace Llamado a la Unidad en Jalisco

Lluvia del Sábado Equivalente a 12 mil Albercas Olímpicas en CDMX, Asegura Clara Brugada

Última Hora
Inicio Ciudad de México Choque de metrobus en eje 3 oriente unidad impacta camion en iztapalapa esto sabemos