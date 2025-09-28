Conductor Choca Contra Metrobús Hoy en Iztapalapa

Este domingo 28 de septiembre, un camión de pasajeros chocó contra una unidad de Metrobús sobre el Eje 3 Oriente al cruce con Ganaderos, en la colonia La Minerva en los límites de las alcaldías Iztapalapa y Coyoacán.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del camión morado se encontraba en estado de ebriedad, y al hacer un corte de circulación a la unidad de Metrobús, termina impactándose. El conductor del camión morado ya fue detenido.

Información en desarrollo...

