Claudia Sheinbaum Hace Llamado a la Unidad en Jalisco

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, visitó este fin de semana la ciudad de Guadalajara, Jalisco, donde presentó su Primer Informe de Gobierno ante ciudadanos y autoridades locales. Como lo ha hecho en otras entidades, la mandataria expuso los avances de su administración y los proyectos que se pondrán en marcha en la región.

Sin embargo, el evento estuvo marcado por un momento de tensión cuando, al inicio del acto, se escucharon abucheos dirigidos al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus. Ante ello, Sheinbaum pidió calma a los asistentes.

“Este es un evento institucional, no porque sea un evento masivo, es un evento republicano. Así que si están esos gritos, mejor nos vamos. Vamos a respetar. Si no hay respeto, nos vamos todos. ¿Verdad que no?”, expresó la mandataria, logrando que la situación se calmara.

Sheinbaum anuncia reactivación de trenes de pasajeros en Guadalajara

Agradezco el excepcional cariño del pueblo de Jalisco. Trabajamos en cuerpo y alma por el bienestar de esta maravillosa entidad. pic.twitter.com/5IoSPElbIn — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 28, 2025

Durante su informe, Sheinbaum Pardo anunció que uno de los proyectos estratégicos de su sexenio será la reactivación de la red de trenes de pasajeros, con una ruta que conectará a la Ciudad de México con Guadalajara.

Asimismo, subrayó que la recuperación ambiental será una prioridad, particularmente en la cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, una de las más contaminadas del país.

“Son ríos muy importantes y no podemos seguir con ríos contaminados. Estamos ya estudiando el Acueducto Chapala-Guadalajara”, afirmó.

En materia de infraestructura, la presidenta destacó el respaldo federal para la construcción de la Línea 5 del Tren Ligero de Guadalajara, la rehabilitación de viviendas abandonadas y la inversión en un puente que conectará a Puerto Vallarta con Bahía de Banderas, obra que busca responder al crecimiento turístico de la zona.

Con estos anuncios, Sheinbaum reiteró su compromiso de impulsar el desarrollo de Jalisco y de atender de manera prioritaria las demandas sociales y ambientales del estado.

