Pronóstico de Lluvia HOY CDMX: ¿A Que Hora se Espera Tormenta este Domingo?

Luego de la tromba que azotó gran parte de la Ciudad de México, con grandes afectaciones en la zona oriente, para este domingo 28 de septiembre 2025 el panorama no parece ser más alentador, pues el pronóstico de lluvia hoy marca un clima con fuertes precipitaciones. En N+ te decimos a qué hora va a llover en CDMX.

En notas previas te dimos a conocer cuáles fueron las afectaciones en Metro y principales vialidades, que quedaron bajo el agua. De acuerdo con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la cantidad que cayó fue equivalente a 12 mil albercas olímpicas.

¿Cuál será el clima en CDMX hoy?

De acuerdo con la autoridad meteorológica capitalina, para este domingo 28 de septiembre 2025 en la Ciudad de México, se prevé ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con lluvias fuertes, actividad eléctrica, sin descartar la caída de granizo.

Se pronostica cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Durante la mañana, ambiente fresco en la región y frío con bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, ambiente de templado a cálido y probabilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en la Ciudad de México, así como lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm en 24 horas) en el Estado de México; las cuales se acompañarán con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 22 a 24 °C.

22 a 24 °C. Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 13 a 15 °C.

13 a 15 °C. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 45 km/h en zonas de tormenta.

¿A qué hora lloverá hoy en CDMX?

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) indicó en su boletín meteorológico que se prevé el tiempo severo, con lluvias fuertes, de 15:00 a 23:00 horas.

No obstante, los momentos en los que hay mayores probabilidades de lluvia es entre las 15:00 y 21:00 horas.

