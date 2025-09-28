Inicio Ciudad de México El saldo de lluvias en CDMX: cientos de viviendas inundadas, encharcamientos y caídas de árboles

El saldo de lluvias en CDMX: cientos de viviendas inundadas, encharcamientos y caídas de árboles

El Gobierno de la Ciudad de México dio un primer informe sobre el saldo de las afectaciones por lluvias en las alcaldías Iztapalapa, Tláhuac y Gustavo A. Madero

Las intensas lluvias de este 27 de septiembre en la Ciudad de México afectaron a unas 293 viviendas, la mayoría en las alcaldías Iztapalapa, Tláhuac y Gustavo A. Madero, informaron las autoridades.

Los niveles de afectación varían, pero se trata de un saldo inicial, informó el gobierno capitalino, que activó el operativo Tlaloque para atender los daños.

Además de las inundaciones en casas, se registraron diversos vehículos anegados, al menos 68 encharcamientos, además de caídas de árboles y postes de energía eléctrica, se indicó en un comunicado.

"De acuerdo con los reportes oficiales, durante la tarde y noche de ayer el volumen total de agua en la Ciudad de México fue de 29.8 millones de metros cúbicos, mientras que en la Zona Metropolitana llegó a 63.3 millones de metros cúbicos", agregó la jefatura de gobierno que encabeza Clara Brugada.

 

Video: "Un Récord Absoluto en Caída de Agua": Tromba Inunda Iztapalapa con Hasta 1.40 m en Viviendas.

Las colonias dañadas:

En Iztapalapa, el agua alcanzó hasta un metro de altura en la unidad habitacional Vicente Guerrero.

  • Ejército de Oriente
  • Santa María Aztahuacán
  • Súper Manzana 5

En Tláhuac

  • La Lupita
  • Tierra y Libertad
  • La Conchita
  • Nopalera
  • Las Arboledas

Gustavo A. Madero

  • Cuchilla del Tesoro

Hasta la media noche, las autoridades capitalinas continúan con el censo para determinar el número total de predios afectados.

El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que debido a las intensas lluvias registradas en la alcaldía Iztapalapa se suspendió el servicio de la Línea A, de las estaciones Pantitlán a Guelatao.

En el lugar, uniformados de la Subsecretaría de Control de Tránsito brindan apoyo a pasajeros del transporte público en Zaragoza y Santa Martha, a algunos a salir de los vehículos anegados o bien a sacarlos de las inundaciones.

Los encharcamientos:

Calzada Gral. Ignacio Zaragoza y Cayetano Andrade, colonia Santa Marta
Clle Ahome y Balvanera, colonia San Lorenzo Xicoténcatl
Soto y Gama, en la U.H. Vicente Guerrero
Felipe Ángeles y Eje 8 Ermita Iztapalapa, entre calle 17 y Metro Constitución de 1987

Las anegaciones igual se presentaron en vialidades de la colonia San Juan de Aragón IV sección; en Oriente 4, colonia Cuchilla del Tesoro, Gustavo A. Madero.


