¿Qué es la "Shelf Cloud"? Captan Impresionante Formación de Este Fenómeno Sobre Tlalpan, CDMX

La imponente nube fue vista la tarde de este sábado sobre la alcaldía Tlalpan, minutos antes de una intensa lluvia acompañada de viento y actividad eléctrica.

¿Qué es la "Shelf Cloud"? . Foto: @SasslaClimaMx¿Qué es la "Shelf Cloud"? . Foto: @SasslaClimaMx

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