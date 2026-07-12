¿Qué es la "Shelf Cloud"? Captan Impresionante Formación de Este Fenómeno Sobre Tlalpan, CDMX

Una impresionante shelf cloud, también conocida como nube estante o cinturón, sorprendió la tarde de este sábado a habitantes del sur de la Ciudad de México, luego de que fuera captada descendiendo sobre la alcaldía Tlalpan poco antes de que se registrara una fuerte tormenta.

Videos difundidos en redes sociales mostraron el momento en que la enorme formación nubosa avanzó sobre la zona, mientras detrás de ella se aproximaba una intensa cortina de lluvia. El sistema estuvo acompañado por actividad eléctrica constante, fuertes ráfagas de viento y una notable reducción en la visibilidad.

La shelf cloud se caracteriza por ser una nube baja y horizontal y es una formación asociada a tormentas intensas. Se origina cuando el aire frío y denso que desciende desde la tormenta choca con el aire cálido y húmedo que se encuentra cerca de la superficie. Ese choque obliga al aire cálido a elevarse rápidamente, provocando la condensación de la humedad y dando forma a una larga y característica barrera de nubes.

Antes de la tormenta

Este proceso también es el responsable de algunos de los efectos más notorios que anteceden al paso de la tormenta, como ráfagas de viento repentinas, un descenso brusco de la temperatura y lluvias de fuerte intensidad. Conforme el sistema continúa desplazándose, la energía de la tormenta disminuye y la estructura de la nube comienza a perder definición hasta disiparse.

En Tlalpan, la lluvia asociada a este fenómeno avanzó rápidamente sobre distintos puntos de la alcaldía, generando condiciones que complicaron la movilidad debido a la baja visibilidad y al riesgo de encharcamientos y corrientes de agua, especialmente en vialidades con pendientes.

Ante este tipo de tormentas, las autoridades recomiendan evitar resguardarse bajo árboles, postes o estructuras inestables debido a las fuertes rachas de viento, además de extremar precauciones al conducir y mantenerse atentos a los avisos meteorológicos.