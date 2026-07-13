Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Lunes 13 de Julio 2026

Conoce qué carreteras presentan bloqueos, cierres parciales o congestión vehicular, así como las movilizaciones previstas para hoy lunes 13 de julio de 2026 en distintos puntos de México.

De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional Carreteras y de Caminos y Puentes Federales (Capufe), las principales afectaciones en diversos tramos se deben a accidentes, por lo que se recomienda tomar precauciones antes de salir a carretera.

Las autoridades recomiendan a los conductores consultar las cuentas oficiales en la red social X de @GN_Carreteras y @CAPUFE, además de salir con anticipación y evitar zonas conflictivas.

A continuación se presenta un listado actualizado de las carreteras que reportan afectaciones por cierres, incidentes o presencia de manifestantes.

Foto: GN.

Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros hoy

01:28 horas. Se restablece la circulación en la autopista México–Querétaro, km 103, dirección Ciudad de México, tras la atención de un accidente.

01:28 horas. Se registra reducción de carriles en la autopista México–Cuernavaca, km 78, dirección Ciudad de México, por atención de accidente (choque contra muro central).

00:55 horas. Se restablece la circulación en la autopista Chamapa–Lechería, km 10, dirección Lechería, tras la atención de un accidente.

00:23 horas. Se restablece la circulación en la autopista México–Cuernavaca, km 63, dirección Cuernavaca, tras la atención de un accidente.

ASJ