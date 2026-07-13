Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Lunes 13 de Julio 2026

Las autoridades recomiendan a los conductores consultar el estado actual de las vías federales y estatales antes de emprender su viaje

Carreteras bloqueadas hoyLas autoridades recomiendan a los conductores consultar las cuentas oficiales en la red social X de @GN_Carreteras y @CAPUFE. Foto: GN.

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Hoy, lunes 13 de julio de 2026, las carreteras en México presentan bloqueos y accidentes. Consulta las cuentas oficiales para actualizaciones y evita contratiempos.

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