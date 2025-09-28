Reabren tramo Santa Marta–La Paz de la Línea A del Metro tras inundaciones

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó este domingo sobre la reapertura del tramo Santa Marta–La Paz de la Línea A, luego de que personal especializado concluyó con las labores de desagüe y realizó las pruebas necesarias para garantizar la seguridad de la operación.

De acuerdo con una tarjeta informativa, aunque la circulación en ese tramo quedó restablecida, el servicio provisional de Pantitlán a Guelatao se mantiene activo, debido a que continúan maniobras técnicas en la zona intermedia. Para apoyar a las personas usuarias, el Gobierno de la Ciudad de México mantiene habilitado el servicio gratuito de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) en el trayecto Guelatao–Santa Marta.



🛑 Importante – Línea A



Reabrimos el tramo Santa Marta–La Paz, luego de concluir el retiro de agua y realizar las pruebas necesarias para garantizar una operación segura.



Continúa el servicio provisional de Pantitlán a Guelatao, mientras que el servicio gratuito de… — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) September 28, 2025

La medida busca evitar mayores afectaciones a los miles de pasajeros que diariamente utilizan la Línea A, que conecta a la zona oriente de la capital con municipios del Estado de México.

Tras fuertes lluvias suspenden operaciones en algunas estaciones de Línea A

La suspensión del servicio ocurrió la tarde del sábado, tras una fuerte tormenta registrada en Iztapalapa, una de las alcaldías por donde cruza la Línea A.

La intensa precipitación pluvial provocó acumulaciones de agua que ingresaron a las instalaciones, lo que obligó al cierre temporal para proteger a los usuarios y al personal del Metro.

El STC precisó que brigadas trabajaron de manera continua durante la noche en el retiro de agua y en la revisión de los sistemas eléctricos y de señalización, hasta confirmar que las condiciones eran seguras para reabrir el tramo afectado. Las autoridades capitalinas reiteraron su llamado a los usuarios a mantenerse informados a través de los canales oficiales del Metro, pues las lluvias de temporada podrían ocasionar nuevas afectaciones en el servicio.

Historias recomendadas:

Claudia Sheinbaum Hace Llamado a la Unidad en Jalisco

Lluvia del Sábado Equivalente a 12 mil Albercas Olímpicas en CDMX, Asegura Clara Brugada

Calendario SEP 2025: Estos Son los 15 Días Sin Clases del Resto del Ciclo