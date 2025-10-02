Evita Calles Cerradas por Marcha del 2 de Octubre: Alternativas Viales a Manifestación
Este jueves, miles de estudiantes, docentes y el Comité del 68 marcharán en las calles principales de CDMX; revisa las alternativas viales
Hoy 2 de octubre es una fecha que no se olvida, por ello cientos de estudiantes, docentes y el Comité del 68 Pro Libertades Democráticas marcharán en conmemoración de los hechos ocurridos en Tlatelolco.
A lo largo de este día se realizarán actividades para recordar y visibilizar los 57 años de la matanza de estudiantes, profesoras y docentes, que ocurrió el 2 de octubre de 1968.
¿Cuáles son las alternativas viales por la marcha del 2 de octubre?
El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (OVIAL CDMX) dio a conocer cuáles son las alternativas viales por la marcha que irá desde la Plaza de las Tres Culturas hacia el Zócalo capitalino:
- Av. de los Insurgentes
- Manuel González
- Eje 1 Oriente
- José María Izazaga
Mientras que la marcha comenzará desde la Plaza de las Tres Culturas y las calles cerradas serán:
- La Avenida Ricardo Flores Magón
- Avenida 5 de Mayo
- El Eje Central Lázaro Cárdenas
- Los contingentes llegarán al Zócalo de la CDMX.
Considera que también están cerradas algunas estaciones del Metro, a través de sus redes sociales pidieron a los usuarios tomar sus previsiones, en N+, te informamos en cuáles no hay servicio este jueves: Estaciones del Metro CDMX Cerradas Hoy: Así Está el Servicio en la Línea 1 y la Línea 2.
¿Por qué marchan hoy 2 de octubre?
Además de la conmemoración de los 57 años de la matanza de estudiantes y profesores en Tlatelolco, los contingentes también llevarán carteles y gritarán consignas para pedir justicia por la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Entre consignas como el 2 de octubre no se olvida, "¡Ni un paso atrás!", "ni perdón, ni olvido", los contingentes recordarán el día de 1968 cuando integrantes del Ejército y del Batallón Olimpia abrieron fuego contra manifestantes; la cifra de muertes fue de más de 300 personas.
