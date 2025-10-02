Ruta de la Marcha 2 de Octubre 2025 en CDMX: ¿Cuál será el Recorrido? Por Estas Calles Pasará.

Miles de personas marcharán este 2 de octubre de la Plaza de las Tres Culturas al Zócalo de la Ciudad de México a 57 años de la matanza de Tlatelolco de 1968. La movilización recorrerá parte del primer cuadro capitalino, por lo que se prevén cortes y desvíos; conoce cuál es la ruta y las alternativas viales.

Como cada año, se espera la participación de diversos sectores sociales, incluidos estudiantes, sindicatos, feministas y organizaciones de derechos humanos. Todos serán encabezados por sobrevivientes de la masacre, agrupados en el Comité 68 Pro Libertades Democráticas.

¿Cuáles son las exigencias?

Las principales demandas incluyen justicia por la masacre cometida contra del movimiento estudiantil y popular de 1968, por las represiones del 10 de octubre de 1971, así como las causadas en el llamado periodo de la guerra sucia, cuyos casos que siguen abiertos ante la Fiscalía General de la República. Los manifestantes urgen el acceso a la verdad, así como a la reparación integral del daño por décadas de impunidad debido a delitos de lesa humanidad que no prescriben.

Asimismo, se exige el esclarecimiento de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el fin de la criminalización de la protesta social, y, por segundo año consecutivo, solidaridad con el pueblo palestino en el contexto del conflicto en Gaza, aunado a que piden al gobierno mexicano que rompa relaciones con Israel por la guerra que se desencadenó el 7 de octubre de 2023.

A decir del Comité 68, el gobierno capitalino mantiene el cuerpo de granaderos, cuya extinción se enlistó en el pliego petitorio desde hace casi 60 años, durante la administración de Gustavo Díaz Ordaz. Por ello se pide que esta unidad sea eliminada de la policía local.

La ruta de la marcha

La marcha, que comenzará a las 16:00 horas, afectará el tránsito en las siguientes vialidades y sus inmediaciones:

Avenida Ricardo Flores Magón

Eje Central Lázaro Cárdenas

Avenida 5 de Mayo

Alternativas viales

La Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México sugiere utilizar:

Av. de los Insurgentes , importante corredor norte-sur.

Av. Chapultepec y Dr. Río de la Loza , que permiten rodear la zona centro.

Eje Oriente como salida y entrada al oriente de la ciudad.

Manuel González para desplazamientos transversales en el norte.

#PrecauciónVial | Mañana jueves 02 de octubre a las 16:00 horas, considera cortes a la circulación por marcha que partirá de la Plaza de las Tres Culturas hacia el Zócalo Capitalino. Aquí ruta y #AlternativaVial pic.twitter.com/eeKFxP4QvT — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 2, 2025

Concentración de contingentes

Zacatenco en la Plaza Roja 14:30 hras

Casco Santo Tomás en Metro Normal 14:30 horas

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Metro Tlatelolco 15:30 horas

Estaciones de Metro con afluencia

Previo a la movilización de la Plaza de las Tres Culturas, se prevé la partida de contingentes estudiantiles de Ciudad Universitaria de la UNAM a Tlatelolco a través de la Línea 3 del Metro.

Entre las estaciones con afluencia desde el medio día de este jueves estarán:

Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 del Metro podría cerrar temporalmente

de la Línea 2 del Metro podría cerrar temporalmente Tlatelolco de la Línea 3, la más cercana a la Plaza de las Tres Culturas

de la Línea 3, la más cercana a la Plaza de las Tres Culturas Universidad y Copilco de la Línea 3 con el abordaje de grupos que parten de las facultades de CU

Igual se espera que otros alumnos lleguen por la estación Tres Culturas de la Línea 7 del Metrobús, ubicada sobre Paseo de la Reforma.

El Comité 68 también marchará en exigencia a la solución de pliegos petitorios de las normales, además del cese de la persecución a estudiantes en Guadalajara, Puebla, Oaxaca y CDMX, así como el freno a los ataques porriles.

