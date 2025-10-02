Marchas HOY 2 de Octubre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy jueves 2 de octubre de 2025.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 2 marchas, 25 concentraciones, 2 rodadas motociclistas, 4 rodadas ciclistas y 10 eventos de esparcimiento durante la jornada de este jueves en la capital del país.

Marchas

Cuauhtémoc

15:00 Horas. El Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México marchará del Hemiciclo a Juárez con destino al Zócalo capitalino en la marcha por el “57º Aniversario del Movimiento Estudiantil de 1968”.

Cuauhtémoc

16:00 Horas. El Comité 68 “Prolibertades Democráticas” marchará de la Plaza de las Tres Culturas en Av. Ricardo Flores Magón y Eje Central Lázaro Cárdenas, Col. Tlatelolco, con destino al Zócalo capitalino en la marcha por el “57º Aniversario del Movimiento Estudiantil de 1968”.

Concentraciones

Azcapotzalco

12:00 Horas. El Colectivo Estudiantil del Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Azcapotzalco se concentrará en el Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Azcapotzalco en Av. Aquiles Serdán No. 2060, Col. Ex Hacienda del Rosario, para acudir a la marcha por el “57º Aniversario del Movimiento Estudiantil de 1968”, que partirá de la Plaza de las Tres Culturas al Zócalo.

Cuauhtémoc

15:00 Horas. Colectivos Estudiantiles de la Universidad Autónoma Metropolitana se reunirán en la estación Tlatelolco, Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro para unirse a la marcha por el “57º Aniversario del Movimiento Estudiantil de 1968”, que partirá de la Plaza de las Tres Culturas al Zócalo.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 2 de octubre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

