SRE Confirma que 3 Mexicanos Fueron Interceptados por Israel a Bordo de Global Sumud Flotilla

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que las embarcaciones en las que viajan los mexicanos Arlin Medrano Guzmán, Sol González Eguía y Carlos Pérez Osorio, como parte de la Global Sumud Fueron, fueron interceptadas por autoridades de Israel y se encuentran en traslado al puerto de Ashdod.

Por lo anterior, los servicios consulares de la Embajada de México en Israel estarán atentos a su llegada para ofrecer la protección y asistencia que requieran. En tanto que el embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, ha estado personalmente en comunicación, hasta el día de hoy, con las personas mexicanas que viajan en la flotilla.

"La SRE reitera su llamado a respetar su integridad física y su seguridad, que puedan acceder de manera expedita a la entrevista consular y proceder a su rápida repatriación, en apego al derecho internacional, en particular el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario", escribió vía X la cancillería.

¿Cuántos mexicanos viajan aún con la Global Sumud Flotilla?

La Global Sumud Flotilla, compuesta por más de 40 embarcaciones civiles en las que viajan unos 500 parlamentarios, abogados y activistas, entre ellos la sueca Greta Thunberg, defensora del clima, intenta romper el bloqueo israelí de Gaza, a pesar de las repetidas advertencias de Israel de que dé marcha atrás.

A bordo de ella viajan aún cuatro mexicanos:

Ernesto Ledesma Arronte Laura Alejandra Veléz Ruiz Gaitán Miriam Moreno Sánchez Diego Vázquez Galindo

"Su propósito no es otro que ofrecer ayuda humanitaria. Son personas solidarias, pacíficas y comprometidas con la paz, sin vinculación con grupos violentos", dijo anoche la cancillería en un comunicado.

