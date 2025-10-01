Donald Trump se Compromete a Defender a Catar, Incluso con Fuerza Militar, tras Ataque de Israel

Donald Trump ha firmado una orden ejecutiva que le compromete a proteger militarmente a Catar. Este compromiso llega a casi un mes del ataque que hizo Israel en suelo catarí para matar a integrantes de Hamás.

Estados Unidos protegerá militarmente a Catar

De ahora en adelante, Estados Unidos considerará “cualquier ataque armado” contra Catar como una amenaza para Washington. Además, proporcionará al estado árabe del golfo Pérsico garantías de seguridad.

Esta declaración de la Casa Blanca llega un mes después de un ataque israelí por el que ya se ha disculpado Benjamin Netanyahu. En la orden ejecutiva firmada por Donald Trump el lunes 29 de septiembre y publicada este 1 de octubre se lee que Estados Unidos defenderá a Catar ante cualquier amenaza contra su seguridad:

A la luz de las continuas amenazas al Estado de Catar provocadas por la agresión extranjera, la política de Estados Unidos es garantizar la seguridad y la integridad territorial del Estado de Catar contra ataques externos.

Según la misma orden ejecutiva, Estados Unidos “tomará todas las medidas legales y apropiadas, incluidas las diplomáticas, económicas y, si fuera necesario, militares, para defender los intereses de Estados Unidos y del Estado de Catar y restaurar la paz y la estabilidad”.

Israel se disculpa por ataque contra Catar

El pasado 9 de septiembre, Israel realizó un ataque sorpresa en territorio de Catar contra dirigentes del movimiento islamista Hamás. En ese momento, se discutía una propuesta de paz de Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump se deslindó del ataque y el presidente escribió en su cuenta de Truth Social:

Bombardear unilateralmente a Catar, una nación soberana y un aliado cercano de Estados Unidos, que trabaja arduamente y se arriesga valientemente con nosotros para negociar la paz, no contribuye a los objetivos de Israel ni de Estados Unidos

Catar ha sido por varias décadas el principal aliado de Estados Unidos en el golfo Pérsico. La mayor base militar de Estados Unidos en la región se ubica en esta petromonarquía con capital en Doha.

El pasado 29 de septiembre, Benjamin Netanyahu tuvo que ofrecer disculpas a Estados Unidos por este ataque

