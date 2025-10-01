Corte Suprema de EUA Frena Intento de Trump para Destituir a Lisa Cook de la Fed

La Corte Suprema de Estados Unidos determinó este miércoles que Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal, permanecerá en su cargo mientras el tribunal analiza el caso presentado por el presidente Donald Trump para su destitución. El máximo tribunal rechazó la solicitud de despido urgente e informó que comenzará el examen formal del caso no antes de enero de 2026.

El presidente Trump había manifestado que contaba con la autoridad para remover a Cook de su posición sin necesidad de esperar un proceso judicial prolongado. Sin embargo, la decisión de la Corte Suprema representa un obstáculo temporal a los planes presidenciales.

Video: ‘Shutdown’ en Estados Unidos: ¿Qué Está Pasando con el Gobierno de Trump?

Un portavoz de la Casa Blanca respondió a la decisión judicial indicando que el gobierno ha eliminado legalmente a Cook y expresó confianza en obtener la victoria definitiva tras presentar los argumentos orales ante la Corte Suprema en enero próximo.

La controversia se origina en acusaciones presidenciales contra Cook relacionadas con solicitudes de préstamos inmobiliarios personales. Trump sostiene que la gobernadora proporcionó información falsa a instituciones bancarias al presentar dos propiedades diferentes como residencias principales en distintas solicitudes de crédito.

Cook, quien se convirtió en la primera mujer afroamericana en ocupar un puesto de gobernadora en la Reserva Federal, fue designada durante la administración del demócrata Joe Biden. Ante el intento de destitución, llevó el caso inmediatamente ante los tribunales para defender su permanencia en el cargo.

La administración Trump intentó impedir la participación de Cook en la reunión de política monetaria celebrada a mediados de septiembre, pero el esfuerzo no prosperó y la gobernadora pudo asistir a la sesión.

El caso plantea interrogantes fundamentales sobre los límites del poder ejecutivo respecto a una institución que maneja la política monetaria estadounidense y establece las tasas de interés del país. Los mandatos de los gobernadores de la Reserva Federal están diseñados para ser extensos, con una duración de 14 años, precisamente para mantener independencia frente a presiones políticas. En el caso específico de Cook, su periodo se extiende hasta 2038.

La legislación establece que el presidente puede destituir a un gobernador cuando exista un "motivo válido", término que la jurisprudencia tradicionalmente ha interpretado como la necesidad de demostrar faltas graves o casos de malversación de fondos.

La defensa legal de Cook argumenta que la cuestión de los préstamos hipotecarios constituye un pretexto para liberar una posición en el consejo de gobernadores, donde Trump buscaría colocar a un aliado político cercano.

La decisión de la Corte Suprema mantiene el estatus actual hasta que el tribunal analice los argumentos completos del caso el próximo año, preservando temporalmente la composición actual del órgano rector de la política monetaria estadounidense.

Con información de AFP.

CT